Bouteilles en plastique : après le bouchon attaché, ce nouveau changement que personne n'a remarqué

Ce changement a fait son apparition depuis le 1er janvier 2025, pourtant personne ne semble l’avoir remarqué. En rayon, les bouteilles semblent inchangées. En y regardant de plus près, elles sont en fait différentes.

Les bouteilles en plastique subissent au nouveau changement

S’il y a bien un changement sur les bouteilles plastiques que les consommateurs ont remarqué, c’est le bouchon attaché. Ce dernier est désormais présent sur toutes les bouteilles -qu’elles soient d’eau ou de soda- depuis 2024.

Outre son côté pratique, le bouchon soudé permet également de ne pas être égaré dans la nature. Dès lors, ils peuvent ainsi être recyclés comme les bouteilles. Et d'ailleurs, les bouteilles en plastique viennent de subir un autre changement, passé cette fois complètement inaperçu.

De nouvelles bouteilles en plastique ont fait leur entrée dans nos rayons

Crédit photo : triocean/ iStock

Afin de renforcer un peu plus le recyclage et la réduction du plastique, les bouteilles de ce type à usage unique suivent de nouvelles règles européennes. De ce fait, pour pouvoir être vendues en rayon, elles doivent en partie être confectionnées à 25% de plastique PET, c'est-à-dire en polyéthylène terephthalate, bouchon inclus.

Jetez un œil sur vos bouteilles en plastique et vous devez apercevoir l’indication PET accompagnée d’une flèche circulaire. Ce sigle deviendra monnaie courante sur nos bouteilles puisque la quantité de plastique recyclé doit peu à peu augmenter. Il devra être de 30% en 2030.

Crédit photo : Anson_iStock/ iStock

Ainsi, les bouteilles que vous achetez en magasin depuis le 1er janvier 2025 sont composées d’un quart de plastique recyclé. Par ailleurs, si cela ne change rien au goût qu’il contient, il a un impact sur le prix. Ce plastique PET étant très demandé, il sera plus cher. Il en est de même pour d’autres plastiques recyclés comme le polyéthylène et le polypropylène. Pour que leur prix n’augmente pas, voire baisse, il faudrait que la demande en plastique soit faible. Ce serait une bonne solution pour diminuer la production de déchets en plastique et nos dépenses.