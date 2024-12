Le bouchon des bouteilles d'huile cache un secret que presque personne ne connaît

Après avoir découvert cette astuce qui change la vie, vous porterez un nouveau regard sur les bouteilles d’huile en plastique et sur votre cuisine, pour plus de réussite.

C’est un aliment que nous avons tous dans notre cuisine : l’huile en bouteille. Pour les salades ou pour la cuisson, l’huile est souvent indispensable pour nos repas. Oui mais voilà. Lorsque l’on utilise de l’huile, il est fréquent que l’on en mette beaucoup trop. La faute à un trou bien trop large.

Il faut donc rivaliser d’ingéniosité pour rétrécir ce trou (avec le pouce la plupart du temps) et empêcher un torrent d’huile de se déverser dans nos plats. Plus de panique, ce problème ne sera bientôt plus que de l'histoire ancienne. Non pas que les commerçants s’apprêtent à changer le diamètre du trou, mais tout simplement parce qu’ils y avaient probablement déjà réfléchi… mais s’étaient bien gardés de nous dévoiler l’astuce.

Heureusement, on peut compter sur TikTok et ses nombreux utilisateurs. Des cuisiniers amateurs ont partagé avec le reste du monde leur géniale trouvaille pour un filet d’huile plus fin. Rangez votre pouce ou votre cuillère, l’astuce vous laissera sans voix.

Le seigneur des anneaux (des bouteilles d’huile en plastique)

Crédit photo : SeventyFour/ iStock

Quand vous ouvrez pour la première fois une bouteille d’huile, vous tirez sur l’anneau en plastique qui sert de languette sur le bouchon. Puis, vous jetez cet anneau. Grosse erreur ! C’est pourtant cet anneau, en apparence inoffensif, qui est la clé de votre problème. Car c’est bien cet anneau qu’il faut utiliser pour affiner le jet d’huile qui coulera de votre bouteille.

Sur TikTok, le compte Organized and simplified 4 U a dévoilé l’astuce méconnue. Après avoir tiré sur l’anneau qui couvre le bouchon, le cuisinier le retourne et coince l’anneau dans le goulot de la bouteille, entre les stries. Se créé alors une sorte de petit capuchon qui permet de réduire le jet d’huile au moment d’en verser dans un plat.

Crédit photo : capture d'écran : Organized and simplified 4 U/ TikTok

Les internautes ont été bluffés par cette simple astuce, beaucoup affirmant ne pas savoir quelle était la fonction de l’anneau en plastique avant de voir la vidéo. Ils ont été nombreux à se retrouver bouche bée devant cette fonctionnalité méconnue, avant de se presser pour la tester. Bonne nouvelle, elle fonctionne comme sur des roulettes, se sont-ils réjouis. En revanche, ce genre de bouchon n’existe pas sur les bouteilles en verre qui sont dépourvues de stries dans le goulot.

La prochaine fois que vous ouvrirez une bouteille d’huile en plastique, pensez à bien garder ce précieux anneau.