Souscrire à l'assurance habitation pour une protection maximale

L’assurance habitation est un contrat indispensable pour protéger vos biens immobiliers, mobiliers et objets de valeur en cas de sinistre. Elle vous permet d’être indemnisée par rapport aux risques auxquels vous avez souscrit. Zoom sur les spécificités de cette assurance.

L'assurance habitation est-elle obligatoire ?

L’assurance habitation est obligatoire pour les locataires et les propriétaires bailleurs. Les propriétaires qui vivent en copropriété ont pour obligation de souscrire au minimum à l’assurance responsabilité civile. Cette dernière prend en charge l'indemnisation des tiers victimes de dommages, mais pas les sinistres personnels. C’est le cas, par exemple, si vous êtes victime d’un incendie qui ne se propage pas dans le logement de votre voisin. Vous ne recevrez aucune indemnité de la part de l’assurance concernant les dommages causés à l’intérieur de votre habitation. En revanche, le propriétaire qui n'habite pas en copropriété n’est pas dans l’obligation de souscrire à l'assurance habitation.

Quelles sont les garanties couvertes ?

L’assurance habitation protège les biens immobiliers et mobiliers, que vous soyez victime ou responsable du sinistre. L'assurance de base couvre les dommages causés à vos biens et aux victimes. Elle prend en charge les dégâts des eaux, l’incendie, le gel des canalisations, le bris de glace, le vandalisme, les cambriolages, les catastrophes naturelles et les tempêtes. Il est possible de souscrire d'autres garanties comme la location saisonnière de votre logement, les objets de valeur, la protection juridique, des garanties pour la piscine, le jardin, les animaux, l'électroménager…

Comment est calculée la cotisation d’une assurance habitation ?

Le montant de la prime d’assurance est fixé par l’assureur lors de la souscription de votre contrat. Le prix est calculé en fonction de différents éléments. Il s'agit de la ville dans laquelle est situé le logement, sa valeur, sa superficie, les biens que vous souhaitez assurer et votre statut en qualité de propriétaire ou de locataire. Généralement, une franchise est pratiquée. Plus le montant de la cotisation est bas, plus le montant de la franchise est élevé. À ce total, s’ajoutent les taxes pour le Trésor public et une taxe contre le terrorisme.

Près de qui souscrire une assurance habitation ?

Vous pouvez vous assurer auprès d’une compagnie d’assurances, d’un courtier, d’un agent général d’assurance ou d’une banque. Il faut savoir que les tarifs fixés restent libres. Il est donc important de vous adresser à plusieurs assureurs afin de comparer les tarifs et les garanties. D'après France Assureurs, en 2021, « les sinistres relatifs à la garantie dégâts des eaux ont représenté 43 % du nombre total des sinistres. »

L'assurance habitation vise à protéger financièrement vos biens en cas de sinistre. En contrepartie, il vous est demandé de régler une cotisation en fonction des garanties souscrites.