Voici ce que contient le manuel de survie du gouvernement qui sera distribué aux Français

Le secrétaire général de la Défense et de la sécurité nationale a été chargé de mettre au point un manuel de survie pour les Français. Ce dernier pourrait être distribué aux citoyens dès l’automne prochain.

Un manuel de survie sera distribué aux Français cet automne. Ce manuel avait été annoncé en mars dernier et crée de vives inquiétudes chez les Français, notamment à cause de la situation géopolitique en Ukraine. Il faut dire que le manuel se base sur un livret suédois de 2018 pour se préparer à un conflit armé, indique RMC.

Toujours selon le média, le manuel s’intitule « Tous résilients » et contient une trentaine de pages. Il aborde trois axes principaux : se préparer, se protéger, et s’engager. « La guerre n’est qu’une partie d’une sous-partie », assure une source proche du dossier.

Le gouvernement se veut cependant rassurant. Il ne s’agit pas que d’un simple guide de survie. Le manuel est rempli de « bons conseils » et de « réflexes » pour différentes situations.

Un manuel de survie abordé en trois axes

Crédit photo : Kostikova/ iStock

Le livre, illustré, informe sur les bons gestes et les bons réflexes à adopter en cas de crise. Par exemple, le premier axe renseigne sur : s’abriter ou bien rester chez soi ou évacuer selon le danger. Le manuel doit guider les Français étape par étape dans un cas précis.

Le deuxième axe indique ce qu’il faut faire en cas d’alerte. Comment reconnaître les sirènes, comment s’informer et comment suivre les consignes envoyées par SMS. Puis, le troisième axe indique aux Français comment se mobiliser et être réserviste dans l’armée, la police, les pompiers ou la sécurité civile.

Crédit photo : Pixsooz/ iStock

Outre ces trois axes, le manuel donne des conseils pour se constituer un kit de survie avec eau potable, lampe de poche, trousse de secours, radio, denrées non périssables…

Il y a cinq mois, une première version du manuel avait été publiée par certains médias. Mais une version finalisée serait déjà prête depuis le mois de juillet. Le Premier ministre François Bayrou doit ensuite décider comment sera distribué le manuel. Par courrier ? En ligne ?

Selon RMC, le manuel pourrait être distribué le 13 octobre pour la Journée d’action face aux risques.