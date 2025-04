Le gouvernement s'engage à rembourser toutes les amendes des Français dans les prochaines 24 heures

Le gouvernement vient d'annoncer une mesure exceptionnelle qui devrait soulager le portefeuille de bon nombre de nos concitoyens.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe !

Ce mardi 1er avril 2025, le gouvernement a fait savoir que toutes les amendes, payées par les Français depuis le début de l'année, allait être remboursées sur demande dans les prochaines 24 heures. Une décision d'apaisement après plusieurs mois de tensions sociales, liées à l'inflation, et autres revendications sur fond de pouvoir d'achat.

Ces remboursements exceptionnels seront toutefois soumis à certaines conditions.

Crédit photo : iStock

Toutes les amendes infligées depuis le 1er janvier vont être remboursées

La mesure est valable pour toutes les amendes de stationnement, mais aussi celles infligées aux voyageurs ayant emprunté des transports sans titre valide. Il en est de même pour les contraventions de deuxième classe (changement de direction sans clignotant, non-paiement d'un péage, ou encore absence d’attestation d’assurance).

En revanche, les amendes de 3e, 4e et 5e classe, notamment les excès de vitesse supérieurs à 50 km/h - et de manière générale, toutes les autres infractions graves au code de la route - ne sont pas concernées, et ce, pour des raisons évidentes.

Pour obtenir ces remboursements, il faut impérativement s'inscrire en ligne sur un site dédié à cet effet et fournir les pièces justificatives attestant des amendes reçues. Chaque citoyen peut faire une ou plusieurs demandes, dans la limite de 5 procès-verbaux par personne.

Crédit photo : iStock

Ces remboursements pourront être réclamés en ligne, via ce lien, jusqu'à demain matin 9h. Toutes demandes effectuées après ce délai ne seront, par conséquent, pas prises en compte.

Si vous souhaitez donc profiter de ce dispositif exceptionnel, ne perdez pas de temps et prenez connaissance des modalités en relisant l'intégralité de cet article, qui vous semblera certainement trop beau pour être vrai. On ne sait jamais, toute cette histoire pourrait bien se terminer en queue de poisson... d'avril.

Désolé, c'était trop tentant.