Attention à ce nouveau marquage rouge arrivé en France, il peut vous coûter une lourde amende si vous l'ignorez

Sur certaines routes françaises, il est désormais possible de voir une grande ligne rouge au milieu de la route. Voici ce que ce marquage signifie et les sanctions que vous pouvez recevoir si vous l’ignorez.

On vous en parlait il y a quelques semaines : un nouveau marquage au sol, qui se distingue par une épaisse ligne rouge tracée en continu sur la route, a fait son apparition. Instauré par la sécurité routière et testé en Espagne, ce marquage est finalement arrivé en France. C’est notamment le cas sur l’autoroute 17, au niveau de Vienne, ainsi que sur l’A10 en direction de Bordeaux.

Crédit photo : Telemadrid / YouTube

Jusqu’à présent, on distinguait deux couleurs pour le marquage au sol : le blanc, pour la signalisation routière, et le jaune lors de travaux. Désormais, on pourra donc voir du rouge sur les routes, une couleur associée au danger et à l’interdiction.

Inciter à la vigilance

Cette épaisse ligne rouge, tracée sur plusieurs kilomètres, a pour objectif d’attirer l’attention des automobilistes et de les inciter à ralentir. En effet, selon Linternaute, cette ligne a été tracée dans les zones où l’on recense un grand nombre d’accidents, comme sur les routes sinueuses ou dans les virages serrés, lorsque la visibilité est réduite.

Crédit photo : Junta de Andalucía

L’objectif de ce nouveau marquage au sol est d’inciter les automobilistes à réduire leur vitesse et à redoubler de vigilance, dans le but de réduire le nombre d’accidents. En plus de cela, comme il s’agit d’une ligne continue, cela signifie qu’il est formellement interdit de doubler un autre véhicule. Si vous ne respectez pas cette règle, vous vous exposez à une amende de 135 euros (qui peut être majorée à 750 euros) ainsi qu’au retrait de trois points sur votre permis de conduire.

Cette sanction est moins sévère qu’en Espagne. Dans ce pays, le franchissement de la ligne rouge est puni de 200 euros d’amende et d’une suspension du permis de conduire pendant trois mois. Faites donc très attention si vous remarquez une ligne rouge tracée sur la route dans les mois à venir…