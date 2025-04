Attention, vous risquez 750 € d'amende et un retrait de 3 points si vous ne respectez pas cette nouvelle signalisation

Depuis plusieurs mois, une nouvelle signalisation est en phase d’expérimentation sur quelques autoroutes françaises. Voici ce qu’il faut savoir pour éviter une lourde sanction.

Généralement, lorsque l’on circule sur une route, il existe différentes lignes de démarcation afin de fluidifier le trafic. Il y a par exemple la ligne discontinue séparant (en deux voire trois) une même voie de circulation, vous permettant ainsi de dépasser par la droite. Il y a également la ligne blanche continue qu’il ne faut absolument ni franchir ni chevaucher.

Désormais, vous pourrez être amenés à rouler près d’une ligne rouge continue. Ce nouveau marquage, testé en Espagne et aux Pays-Bas, a fait son apparition en France ces derniers mois. Il est possible de la voir sur l’autoroute A7, mais aussi sur l’autoroute 17, au niveau de Vienne, ainsi que sur l’A10 en direction de Bordeaux.

À l’heure actuelle, la ligne rouge n’a pas encore de statut officiel dans le Code de la Route car elle est en phase d’expérimentation. Cependant, cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas soumise à une règle que les automobilistes doivent respecter.

Crédit photo : 123RF

En effet, cette ligne rouge a pour but de renforcer la sécurité sur des portions d’autoroutes considérées comme dangereuses. Le choix de la couleur est tout sauf anodin car le rouge renvoie à l’idée de danger et d’interdiction. Sur l’A7, elle constitue une interdiction stricte de dépasser dans des zones à visibilité réduite, des virages ou encore des secteurs à fort risque d’accident.

Une signalisation efficace ?

En Espagne, plus précisément en Andalousie, sa présence sur la route A-355 a permis de réduire de 30 % le nombre d’accidents graves en six mois. Cette signalisation est très souvent accompagnée de radars pédagogiques et de panneaux rappelant la limitation de vitesse. Ainsi, elle avertit les usagers d’une route potentiellement dangereuse, tandis que son caractère continu interdit son franchissement pour dépasser un véhicule.

Crédit photo :Junta de Andalucía

En cas de non-respect de cette nouvelle signalisation, les automobilistes s’exposent à une amende de 4ème classe de 135 euros, qui peut aller jusqu’à 750 euros. En plus de cette amende, la sanction prévoit une perte de trois points sur le permis de conduire. Si vous voyez cette ligne rouge continue, vous voilà donc prévenus et il vous appartient alors de faire preuve de vigilance.

Si l’expérimentation de cette nouvelle signalisation porte ses fruits, tout porte à croire qu’elle pourrait être démocratisée sur plus d’axes routiers français.