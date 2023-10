Automne : quel est le moment idéal pour allumer le chauffage ?

Alors que les températures sont en train de chuter, une question est sur toutes les lèvres : quand faut-il allumer son chauffage ?

Cela n’aura échappé personne : l’été indien vient enfin de laisser sa place à l’automne. Et la dernière saison de l’année rime avec chute des températures. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce refroidissement pousse les plus frileux à allumer le chauffage.

Mais, quand faut-il allumer le chauffage dans sa maison ? Il est recommandé de rallumer son radiateur lorsque les températures extérieures se situent autour de 15°C. À noter que le chauffage collectif est allumé aux alentours de mi-octobre.

Crédit Photo : istock

Le deuxième indicateur est la température intérieure. Lorsque celle-ci descend à 18 ou 19°C, n’hésitez pas à chauffer votre chez-vous. Enfin, le type de logement, la région de résidence ou encore le rapport au froid entrent également en compte.

Comment se chauffer sans se ruiner ?

Alors que les prix de l’énergie atteignent des niveaux records depuis plusieurs mois, il existe des astuces pour bien se chauffer sans se ruiner. La première consiste à faire la chasse aux fuites d’air en calfeutrant les fenêtres au niveau des ouvrants et isoler la porte d’entrée du froid et des courants d’air.

Vous pouvez aussi éteindre votre chauffage pendant la nuit si la température intérieure oscille entre 16 et 18°C. Au cours de la journée, réglez le thermostat sur 19°C dans les pièces à vivre comme le salon, la salle à manger et la cuisine. Pensez à fermer les pièces inutilisées pour éviter de les chauffer et faire des économies. De plus, ce réflexe permet de conserver la chaleur dans les pièces que vous utilisez.

Crédit Photo : istock

Si vous possédez des rideaux épais aux fenêtres, n’oubliez pas de les tirer le soir afin de conserver un maximum de chaleur à l’intérieur. Vous l’ignorez peut-être, mais la température idéale pour chauffer la salle de bains se situe entre 22 et 24°C.