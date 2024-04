L'une des autoroutes les plus fréquentées de France fermée plusieurs jours

Depuis ce vendredi 19 avril, l’autoroute A13 est fermée dans les deux sens de circulation entre Paris et Vaucresson, et ce jusqu’au lundi 22 avril inclus. Une fermeture qui pourrait se prolonger à cause d’importantes fissures détectées sur la chaussée.

La fin des vacances des Pâques de la zone C va ressembler à un parcours de combattant, surtout pour celles et ceux qui étaient partis en Normandie. En effet, l’autoroute A13 est fermée depuis ce vendredi 19 avril, dans les deux sens de circulation, entre Paris et Vaucresson.

Pour le moment, la fermeture est effective jusqu’au lundi 22 avril inclus mais pourrait bien être prolongée pour quelques jours. Cette fermeture a été causée suite à l’apparition d’une “fissure transversale sur le secteur de Saint-Cloud, avec une profondeur de 50 à 80 centimètres selon les endroits”. Une fissure constatée durant des travaux nocturnes par les autorités.

Ce vendredi 19 avril, la fermeture du tronçon a provoqué la saturation de la partie de l’A13 en amont de Vaucresson, en direction de Paris, au point que l’accès depuis la N186 a également dû être fermé.

A13 Paris-Vaucresson fermée dans les deux sens de circulation jusqu'à lundi 22 avril 2024 inclus ! Évitez le secteur impacté et orientez-vous sur des itinéraires alternatifs le plus en amont possible (A15 ou A86 par exemple). pic.twitter.com/RmF0jcSYx2 — Sytadin (@sytadin) April 19, 2024

Quelles routes prendre pendant la fermeture de l’A13 ?

Les autorités précisent que la situation est le résultat d’un “mouvement de terrain”, qui aurait aussi provoqué “des fissures sur un ouvrage d’assainissement situé à 4 mètres de profondeur sous l’autoroute”.

Actuellement, le diagnostic et la surveillance de l’évolution de la fissure est toujours en cours, et se poursuivra donc jusqu’au 22 avril. Après les résultats de cette surveillance, “une réouverture pourra être envisagé dans le courant de la semaine prochaine”.

En attendant, la plateforme de trafic routier Sytadin recommande quelques alternatives pour éviter le secteur. Il conseille notamment d’utiliser l’A12 puis la N12 en direction de Versailles, puis la N118 pour rejoindre Paris depuis Rocquencourt. D’autres options consistent à prendre la N12 puis la N118 pour rejoindre Paris depuis le Bois d’Arcy, ou encore à prendre l’A14, avec le péage, depuis Orgeval pour rejoindre Paris via la Porte Maillot.