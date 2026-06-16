Nettoyez votre four sans frotter : ces 3 ingrédients que vous avez déjà dans vos placards suffisent

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Personne nettoyant son four avec une éponge

Profitez des beaux jours pour nettoyer votre four et le débarrasser des tâches tenaces. Pour cela, rien de plus simple avec trois ingrédients pour un four resplendissant.

Trois ingrédients pour se débarrasser des tâches tenaces

Cet été, avec les chaleurs qui s’annoncent, notre four va être moins sollicité. C’est l’occasion de lui offrir un petit nettoyage. Les résidus de nourriture se déposent dans le fond du four, sur les grilles et même sur les parois. De ce fait, à chaque utilisation de l’appareil, une odeur de brûlé se dégage tandis que les tâches deviennent plus persistantes.

Alors, ne perdez pas de temps et retirez ces tâches avec trois ingrédients seulement et peu d’efforts. Pour cela, munissez-vous de bicarbonate de soude, de vinaigre blanc et de liquide vaisselle. Puis, pour plus de confort, d’une éponge, d’un chiffon en microfibres et de gants en caoutchouc.

La suite après cette vidéo

Nettoyer son four sans effort

Femme essuyant son four avec un chiffonCrédit photo : Irina Tiumentseva/ iStock

Maintenant que votre matériel est prêt, retirez les plaques de votre four. Préparez ensuite une pate avec les ingrédients mentionnés plus haut : 250 ml de bicarbonate de soude, 15 ml d'eau et 15 ml de liquide vaisselle à mélanger. Enfilez vos gants et étalez le mélange sur les tâches du four à l’aide de votre éponge. Vous pouvez également en mettre sur les plaques, la vitre et les parois si vous décidez de faire un nettoyage en profondeur de l’appareil (mais surtout pas sur les résistances et conduits). Puis, refermez la porte de votre four et laissez agir. Ce peut être une heure, une journée ou une nuit pour plus d’efficacité.

Après avoir laissé agir, reprenez vos gants et votre éponge humide afin de retirer la pâte. Si certaines tâches sont récalcitrantes, n’hésitez pas à utiliser une spatule pour les décoller. Pour finir, mélangez dans un vaporisateur une part de vinaigre blanc égale à celle d’eau et pulverisez sur les résidus restants. Attendez que ça mousse, puis essuyez avec un chiffon en microfibre.

Votre four devrait être tout propre. Pour qu’il le reste, essayez de répéter cette méthode de nettoyage régulièrement. Tous les mois pour une utilisation ponctuelle ou toutes les une à deux semaines pour une utilisation répétée. Enfin, afin d’éviter les tâches tenaces, nettoyez aussitôt après utilisation.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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