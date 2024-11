Elle partage son astuce miracle pour dégraisser votre four sans rien faire, les internautes sont conquis

Laver son four et les tâches de graisse ne sera bientôt plus une corvée. Une influenceuse vient de partager son astuce miracle simple pour redonner de l’éclat à votre four. Vous allez être subjugué.

Les tâches ménagères peuvent parfois se transformer en véritable supplice. C’est notamment le cas lorsqu’il faut enlever des tâches. Pas n’importe lesquelles : les tâches de graisse du four. Vous savez, celles qui collent bien, sont grillées et empestent parfois. Dès lors, nettoyer le four devient mission impossible. En tous cas jusqu’à maintenant.

Ce cauchemar vient enfin de prendre fin avec cette astuce géniale partagée par une influenceuse. Sur les réseaux sociaux, Auri a dévoilé une solution simple et peu coûteuse pour venir à bout des tâches de graisse dans le four et sur d’autres surfaces de la cuisine.

Son astuce a conquis les internautes qui ont vu en Auri leur sauveuse, celle capable de régler ce problème d’hygiène.

Enlevez les tâches de graisse avec un peu de patience

Crédit photo : Travelarium/ iStock

Tout d’abord, Auri applique un produit nettoyant pour le four sur les tâches de graisse. N’hésitez pas à en appliquer une bonne quantité. Ensuite, et c’est là où l’astuce, qualifiée de « révolutionnaire » par les internautes, intervient : Auri recouvre la surface de film alimentaire. Se créer alors une sorte de cocon renfermant le produit de nettoyage. Selon l’influenceuse, cela permet au détergent de bien pénétrer les tâches.

Pour fonctionner au mieux, Auri laisse le produit agir pendant 24 heures. Au moment venu, Auri retire le film plastique et utilise une éponge pour enlever les résidus. Puis une autre éponge pour aspirer le surplus et donner un dernier coup de propre à l’appareil.

Crédit photo : Jevtic/ iStock

Le four est comme neuf et Auri n’a même pas eu besoin de faire travailler ses bras pour gratter les tâches. Outre sa simplicité, l’astuce semble être d’une efficacité redoutable. Sur TikTok et Instagram, où a été publiée la vidéo, les internautes n'en ont pas cru leurs yeux.

En guise de touche finale, Auri conseille d’appliquer un produit pour plaque de cuisson afin de redonner un peu d’éclat et de brillance au four. Un vrai jeu d’enfant.