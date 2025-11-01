Cette chose que vous touchez tous les jours dans votre voiture est plus sale que vos toilettes, mais personne ne pense à la nettoyer

Au quotidien, cette partie de la voiture attire une quantité improbable de germes et de microbes. Certains conducteurs ne la nettoient pourtant jamais malgré les risques pour la santé.

Votre voiture, vous l’aimez, vous la chouchouter et vous en prenez soin ? C’est une bonne chose. Cela dit, si votre véhicule a l’air d’une propreté irréprochable en apparence, il y a un endroit qui est plus sale que des toilettes. Il y a fort à parier que de nombreux conducteurs oublient cette partie lorsqu’ils nettoient leur voiture.

Crédit photo : victorass88/ iStock

On ne parle bien évidemment pas des roues ni même du capot, pourtant en proie aux déjections d’oiseaux. Il ne s’agit pas non plus des poignées de portières que l’on touche régulièrement. Trêve de suspense, il s’agit bel et bien du volant.

Sans grande surprise, le volant est l’endroit le plus sale d’une voiture selon les spécialistes automobiles du site dédié Plates Express et relayé par le New York Post.

L’endroit de la voiture qui attire le plus de germes et de microbes

Crédit photo : iStock

Ils expliquent que, lorsque les conducteurs nettoient leur voiture, ils ramassent généralement les déchets qui traînent, ils font la poussière sur la console et passent l’aspirateur. Sauf qu’ils ont tendance à oublier le volant, endroit qui attire pourtant le plus de germes.

« Vous ne passeriez pas des semaines sans vous laver les mains, mais les conducteurs passent des mois sans essuyer la seule surface qu'ils touchent chaque jour », a déclaré James Taylor, un nettoyeur de voitures de luxe, au Daily Mail.

Cela n’est pas très hygiénique. Le volant est un nid à bactéries car « les gens touchent leur visage, leur téléphone, leur nourriture, puis attrapent le volant », poursuit le nettoyeur. Ce dernier ajoute que les apparences sont trompeuses :

« J'ai nettoyé des Bentley qui semblaient impeccables, mais lorsque vous nettoyez le volant, les niveaux de bactéries atteignent des sommets ».

Crédit photo : welcomia/ iStock

Les spécialistes révèlent même que, outre les germes, ce sont également des microbes provenant d’éternuements et de la toux qui se déposent sur le volant. Les germes et microbes se retrouvent ensuite sur les mains avant d’entamer un cycle inévitable qui passe par le visage, la bouche et même la nourriture durant la journée.

James Taylor recommande de nettoyer le volant une fois par semaine avec un produit anti-bactérien. Selon un sondage réalisé par un site de location de voitures outre-Atlantique, seuls 32% des conducteurs nettoient leur voiture une fois par an. 12% ne le font jamais.