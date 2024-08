Baby-sitting, assistantes maternelles : voici combien ça coûte de faire garder ses enfants dans chaque région

À la rentrée, les tarifs pour s’offrir les services d’assistantes maternelles et de baby sitters vont augmenter de 4%, selon la plateforme Yoopies.

Inflation oblige, de nombreux coûts vont encore augmenter à la rentrée comme le prix des courses au supermarché ou encore la taxe foncière. Inscrit dans la même tendance, les tarifs de garde d’enfants vont également connaître une augmentation significative à la rentrée comme l’indique la plateforme Yoopies, spécialisé dans les services à domicile :

“Les tarifs de garde d’enfants en France connaissent une augmentation de 4,21% pour les assistantes maternelles et de 3,75% pour les gardes à domicile."

Ce jeudi 30 août, la plateforme a publié son baromètre 2024, en se basant sur les données de l’Urssaf. Le tarif moyen horaire pour une baby-sitter s’établit désormais à 10,50 euros (contre 10,12 euros en 2023 et 9,31 euros en 2020). Pour les assistantes maternelles, ce tarif s’établit à 3,96 euros (contre 3,80 euros en 2023 et 3,59 euros en 2020).

Par ailleurs, Yoopies révèle aussi que le niveau des tarifs moyens horaire varie sensiblement d’une région à l’autre. Il est, par exemple, plus élevé en Corse, à 4,86 euros pour les assistantes maternelles, soit une hausse de 8,97% par rapport à 2023.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur (4,57 euros), en île-de-France (4,38 euros) et en Occitanie (4,17 euros), la hausse est à 5,04% cette année. En revanche, en Normandie (3,67 euros), la facture est la moins lourde pour les familles.

Crédit photo : Yoopies

Une profession revalorisée mais en manque de personnel

Pour ce qui est des gardes à domicile, l’île-de-France est la région la plus chère avec un tarif horaire moyen à 10,64 euros, devant la Bretagne (10,64 euros) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (10,62 euros). En Occitanie, le tarif est à 10,45 euros mais cette région est celle qui connaît la hausse la plus importante par rapport à l’année dernière, à hauteur de 6,42%. Enfin, les Hauts-de-France affichent les tarifs les plus bas à 10,10 euros.

Selon Yoopies, cette hausse s’explique par la revalorisation des métiers de service actée dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2023-2027. La plateforme souligne que cette revalorisation représente “une avancée cruciale pour redonner de l’attractivité à ces métiers essentiels”.

Crédit photo : iStock

Cette revalorisation, couplée à une demande en forte hausse, pourrait amener la profession à se relancer alors qu’elle manque encore de personnes qualifiées. Selon RTL, les baby-sitters, les crèches et les garderies proposent 1,3 million de places, soit 60% des enfants.

Pour aider les familles à y faire face, Yoopies leur conseille de chercher une solution de garde au plus tôt et de s’appuyer sur les dispositifs comme la Paje et le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, afin d’alléger la note d’environ 50 %.