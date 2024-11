Black Friday : UFC Que Choisir dévoile l'astuce pour repérer les arnaques

Ce vendredi (ou toute cette semaine chez certains commerçants) aura lieu le Black Friday. Cet événement commercial propose de nombreuses réductions et petits prix sur de multiples produits. Mais attention, les arnaques sont nombreuses.

Le Black Friday est un phénomène mondial. Chaque année, il attire des millions d’acheteurs dans le monde. En 2023, 67% des Français avaient fait des achats durant le Black Friday, rapporte l’étude Enov. Ce vendredi 29 novembre ne devrait pas faire exception. Mais gare aux arnaques, prévient l’UFC Que Choisir.

« Depuis deux ans le contexte réglementaire a changé et l’on parle désormais de ‘prix de référence’ sur lequel les professionnels doivent se baser pour appliquer leurs réductions », explique Que Choisir.

Désormais, la directive Omnibus de l’Union européenne précise que « toute annonce de réduction doit indiquer le prix le plus bas pratiqué par le professionnel au cours des 30 jours précédant la promotion ». Sauf que les professionnels n’appliquent pas forcément la réduction sur leur prix le plus bas, mais sur celui du concurrent…

Les grosses réductions ne sont pas celles que vous croyez

Crédit photo : Daria Nipot/ iStock

C’est un alinéa de la directive qui ‘permet’ cette anomalie marketing. Cela signifie donc que les commerçants peuvent appliquer une réduction sur un prix qui n’est pas le leur, mais celui du concurrent (généralement plus élevé), pour un produit. Sans compter que « la règle des 30 jours ne s’applique plus », fait remarquer Grégory Caret, directeur de l’Observatoire de la consommation.

Si un produit est vendu à 80 euros chez un commerçant et 100 euros chez le concurrent, le commerçant peut appliquer une réduction (par exemple 20%) sur les 100 euros du concurrent et non pas sur ses 80 euros. Le produit reviendra alors à 80 euros et non pas 64 euros comme il aurait dû l’être si la réduction avait été faite sur le prix le moins élevé. Résultat, vous n’avez fait aucune bonne affaire.

Crédit photo : doble-d/ iStock

C’est contre ce genre d’arnaque que l'UFC Que Choisir essaie de mettre en garde les consommateurs. L’association des consommateurs conseille également de faire attention aux réductions alléchantes comme au-delà de 50%. Cela traduit en général une fin de série ou une plus grosse arnaque sur le web. Mieux vaut taper directement le nom du site voulu dans la barre de recherche que de cliquer sur un lien provenant des réseaux sociaux.

Enfin, l’UFC Que Choisir précise que pour des réductions de 20 à 40%, « le véritable rabais est plutôt de l’ordre de 1 à 4 % ». Pour éviter les pièges, l’organisme conseille de repérer les prix des produits qui vous intéressent un mois avant le Black Friday. Calculez ensuite vous-même le pourcentage de réduction le jour J. De cette façon, vous éviterez les arnaques, mais aussi les achats compulsifs.