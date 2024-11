Voici pourquoi vous devriez installer un bol d'eau salée près de votre fenêtre cet hiver

L’hiver n’est pas toujours une saison agréable. Pour vous aider à bien vivre cette période, voici une astuce à appliquer dans votre maison qui devrait vous aider : placer un bol d'eau salée près de votre fenêtre.

L’hiver approche, les températures chutent et il fait de plus en plus froid. En plus de cela, l’humidité peut s’installer dans votre maison. Dans une pièce, l’humidité rend la sensation de froid plus intense, ce qui peut impacter notre santé et provoquer des allergies et des difficultés respiratoires.

Crédit photo : iStock

Mais comment savoir si un logement est trop humide ? Quelques signes peuvent vous alerter comme la formation de moisissures, qui peuvent détériorer les surfaces et engendrer de mauvaises odeurs. Malgré ces inconvénients, de nombreux foyers préfèrent repousser le moment d’allumer le chauffage pour faire des économies d’énergie. Si c'est votre cas, sachez qu’il existe plusieurs astuces naturelles pour chasser l'humidité dans son logement. En voici une économique, simple et 100% efficace.

Réduire l’humidité

Dans une maison, l’humidité peut arriver du sol, mais aussi des fenêtres. C’est le cas lorsque la condensation se forme dans votre maison : quand l’air chaud d’une pièce entre en contact avec la surface froid des fenêtres, des petites gouttelettes d’eau apparaissent et le taux d’humidité augmente.



Crédit photo : iStock

Pour vous aider à venir à bout de ce phénomène désagréable, suivez cette astuce dévoilée par Pause-Maison : munissez-vous simplement d’un bol rempli d’eau salée. En effet, le sel possède des propriétés hygroscopiques, ce qui signifie qu’il peut absorber l’humidité environnante. Ainsi, en plaçant un bol d’eau salée près de vos fenêtres, le sel va naturellement absorber l’excès d’humidité, ce qui va limiter la condensation. Pour cela, vous avez simplement besoin de mettre une poignée de gros sel dans un bol et de recouvrir le tout avec de l’eau.

Placez ensuite votre bol près d’une fenêtre et le tour est joué. Pour que cette méthode reste efficace, pensez à changer le sel régulièrement, notamment quand il est saturé d’eau, soit toutes les deux semaines. Une solution économique et écologique pour être au chaud cet hiver sans se ruiner.