Carte bancaire : le code à 4 chiffres sur le point de disparaître, voici ce qui va le remplacer

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Une personne en train de payer avec sa carte bancaire

La carte bancaire fait partie de notre quotidien, mais elle pourrait bientôt évoluer et modifier la façon dont l’utilisons.

Utilisée au quotidien, la carte bancaire est le moyen de paiement numéro 1 en France, devant l’argent liquide.

Depuis son apparition, elle ne cesse d’évoluer, notamment avec le développement du paiement sans contact, autorisé jusqu’à 50 euros sans saisie du code, et désormais possible au-delà avec authentification.

Mais la tendance ne s’arrête pas là : la CB tend aujourd’hui à se passer totalement du code PIN, un changement qui pourrait faciliter la vie des plus étourdis.

Le code PIN remplacé par l’empreinte digitale.

Selon le site spécialisé Les Numériques, la carte biométrique pourrait bientôt remplacer la carte bancaire. Comment ça marche ? Il suffit de poser son doigt sur un capteur intégré pour ses régler ses achats, sans avoir à saisir le code à quatre chiffres.

Cette technologie est déjà proposée par certaines banques, comme BNP Paribas avec la Visa Premier biométrique.

Crédit Photo : Caputre d'écran / BNP Paribas 

La suite après cette vidéo

« Placez votre doigt sur le lecteur d’empreinte de votre carte biométrique, approchez votre carte du terminal de paiement et c’est terminé », détaille l’entreprise sur son site.

À noter que cette innovation fonctionne avec des montants supérieurs à 50 euros. Le capteur se présente sous la forme d’un petit rectangle en bas à droite de la carte.

Plus accessible et plus sécurisé

Autre point important : la carte biométrique est compatible avec des terminaux de paiement classiques, qui acceptent déjà le sans contact.

Vous l’aurez compris, les commerçants ne verront pas de changement avec l’arrivé de ce type de paiement. Par ailleurs, cet accessoire fait aussi un pas vers l’accessibilité, notamment pour les personnes malvoyantes. Rassurez-vous ! Les données biométriques ne sont pas divulguées, ce qui renforce la sécurité face aux tentatives de fraude.

Carte biométriqueCrédit Photo : Shutterstock

Le hic ? Pour l’instant, cette fonctionnalité est limitée aux cartes dites « haut de gamme ». Chez BNP Paribas, il faut compter 134 euros par an pour y avoir accès, sans compter un surcoût de 24 euros annuels, précise le site La Crème du Gaming.

Mais cette innovation pourrait se démocratiser dans les années à venir.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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