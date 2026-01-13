Leur carte est refusée à la caisse mais un inconnu paye leurs courses avant de disparaître, ils font tout pour le retrouver

Par |

Un couple de retraités à la caisse d'un supermarché

Dans le Doubs, un inconnu a généreusement payé les courses d’un couple de retraités dont la carte bancaire était bloquée. Depuis, les seniors font tout pour le retrouver.

Un bel acte de générosité s’est produit au Lidl de Taillecourt, dans le Doubs, le 27 décembre dernier. Jean-Luc et Lydia, tous les deux âgés de 76 et 68 ans, faisaient leurs courses. Mais quand ils sont arrivés à la caisse, ils ne se souvenaient plus du code de leur carte bancaire.

Une personne paie par carte bancaireCrédit photo : iStock

Après trois tentatives infructueuses, la carte a été bloquée et les retraités n’avaient plus aucun moyen de payer. Alors qu’ils s’apprêtaient à sortir du magasin pour trouver une autre façon de régler leur note, ils ont reçu l’aide du client qui les suivait.

Il paie les courses du couple

Selon les faits rapportés par L’Est Républicain, l’inconnu a en effet décidé de régler la totalité des courses des retraités, qui s’élevait à 30 euros. Il est ensuite parti du supermarché sans leur demander de remboursement.

“Rattrape-le, on doit le remercier, le rembourser !” a déclaré Lydia à son époux, d’après des propos rapportés par Centre Presse Aveyron.

La caisse d'un supermarchéCrédit photo : iStock

Un “cadeau de Noël”

Ce n'est pas la première fois qu'un tel acte de générosité a lieu dans un supermarché. En 2023, une mère de famille a ainsi fondu en larmes lorsqu'une inconnue l'a aidée à payer ses courses.

De leur côté, Jean-Luc et Lydia ont réussi à retrouver l’inconnu à la sortie du magasin et ont voulu lui donner de l’argent en liquide. Cependant, celui-ci a refusé d’être remboursé, affirmant que son geste était “son cadeau de Noël”. D’origine marocaine, il a ajouté que “dans (sa) communauté, on ne laisse personne dans l’embarras”.

Deux semaines après cet événement, le couple de retraités espère toujours retrouver cet inconnu, afin de le remercier comme il se doit.

Source : L'Est Républicain
Suivez nous sur Google News
Retraite

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Un retrait&eacute; compte son argent
Il travaille une journée en trop et doit rembourser 24 000 euros de retraite
Couple gérant leurs finances sur l'ordinateur l'air inquiet
Smic, gaz, assurance habitation... Voici ce qui va changer à partir du 1er janvier 2026
Lio
980 euros par mois, Lio choque en dévoilant le montant dérisoire de sa retraite après 40 ans de carrière
Ed Bambas
À 88 ans, un vétéran est obligé de travailler comme caissier 8 heures par jour au supermarché après la mort de sa femme
Le portail d'une maison
Un retraité de 78 ans prend les choses en main et expulse le squatteur de sa maison en moins de 24h