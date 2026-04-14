Il se fait voler sa carte bancaire et tombe nez-à-nez avec le voleur dans un magasin

À Niort, un homme a reçu un message de sa banque lui indiquant qu'un paiement avait été effectué avec sa carte bancaire volée. En se rendant dans le commerce concerné, il s’est retrouvé nez-à-nez avec le voleur.

Un vol a été commis dans la ville de Niort le 23 mars 2026. Mais si les deux voleurs ont été interpellés, c’est grâce à l'intervention et au sang froid de l’une de leurs victimes. En effet, certaines personnes peuvent réussir à déjouer les plans des criminels, comme cette mamie qui a piégé un escroc qui a fini en prison.

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Ce jour-là, un Niortais âgé de 34 ans était en train de travailler sur un chantier quand il a reçu un message de sa banque lui indiquant qu'un paiement venait d'être effectué. Cependant, l’homme se trouvait au travail et n'avait rien acheté. Sa carte bancaire devait quant à elle se trouver dans son portefeuille, dans le camion de chantier.

Il se fait voler sa carte bancaire

En vérifiant, l’homme a découvert que son portefeuille avait disparu et que sa carte bancaire avait été volée.

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Selon les faits rapportés par la police nationale des Deux-Sèvres sur Facebook, l’homme a réagi immédiatement. En effet, la notification de sa banque lui indiquait le nom du commerce dans lequel l’achat avait été fait. Ainsi, le Niortais s’est immédiatement rendu à cet endroit dans l’espoir de retrouver sa carte.

Il tombe sur le voleur

Sur place, l’homme a retrouvé bien plus que sa carte bancaire. À sa grande surprise, il est tombé nez-à-nez avec le voleur qui tenait son portefeuille dans sa main. Gardant son sang froid, la victime du vol a aussitôt appelé la police et le voleur a été interpellé. Ce geste rappelle celui de cet employé qui a empêché un vol à l'étalage avant de se faire licencier.

En menant leur enquête, les policiers ont découvert que d'autres vols avaient été commis dans ce camion de chantier. Deux voleurs ont été identifiés, âgés de 36 et 47 ans. Ils ont été placés en garde à vue et seront prochainement jugés.