Ce geste fréquent de nombreux automobilistes peut vous coûter une grosse amende

Les mauvaises habitudes sont nombreuses en voiture. L’une d’elle, effectuée par de nombreux automobilistes, peut vous coûter très cher.

Au fil du temps, nous prenons de mauvaises habitudes en conduisant. Nous ne gardons plus nos mains à la bonne position sur le volant, nous mangeons et buvons pendant notre conduite, nous nous servons de nos écouteurs pour écouter de la musique… Selon la Sécurité routière, les mauvais comportements en voiture sont en augmentation.

Parmi les gestes interdits, on retrouve l’utilisation du téléphone portable au volant, un comportement dangereux et de plus en plus fréquent. C’est notamment le cas au feu rouge, un moment d’arrêt pendant lequel de nombreuses personnes consultent leur téléphone portable. Mais une autre mauvaise habitude est souvent remarquée à l’approche des feux tricolores…

Un comportement commun

Si vous vous souvenez de ce qui est mentionné dans le Code de la route, vous devez savoir que vous pouvez passer au feu vert et que vous devez vous arrêter aux feux orange et rouge. Mais malgré cette règle très claire, de nombreux automobilistes passent au feu orange, voire accélèrent à son approche pour avoir le temps de passer.

Crédit photo : iStock

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, passer au feu orange n’est pas légal. Selon l’article R412-31 du Code de la route, "tout conducteur doit marquer l’arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe”. Il existe une seule exception à cette règle : il est possible de passer au feu orange “si le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes”. C’est notamment le cas si le feu devient orange au moment de votre passage ou si vous devez freiner brusquement, ce qui peut causer un accident avec le véhicule derrière vous.

Si vous ne vous arrêtez pas au feu orange alors que vous le pouvez, vous recevrez une amende de 35 euros. Pour le non-respect d’un feu rouge, vous devrez payer 135 euros d’amende et perdrez 4 points sur votre permis de conduire. Vous recevrez ces contraventions si vous êtes repéré par les forces de l’ordre en flagrant délit. En effet, les radars de feu ne détectent pas les voitures qui passent au feu orange, ce qui n’est pas une raison pour accélérer à son approche, car le feu rouge est vite arrivé.