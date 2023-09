Les questions du Code de la route ont été entièrement changées pour coller aux évolutions des moyens de transport

L’examen au Code de la route connaît un grand changement. Afin de s’aligner avec l’émergence des trottinettes et des vélos et d’être plus faciles à comprendre, les questions ont subi un remaniement. Elles viennent de faire leur entrée dans les centres agréés.

Le Code de la route a été changé de fond en comble. Du moins, en ce qui concerne les questions posées aux candidats. Depuis mardi 12 septembre, les questions à l’examen du Code de la route ont été entièrement modifiées. Et ce dans le but de s’aligner avec les nouveaux moyens de locomotion que sont la trottinette et le vélo, notamment.

Avec ce changement de grande envergure, ce sont désormais 1037 questions flambant neuves qui ont fait leur entrée ce mardi dans les centres d’examen agréés. Par ailleurs, le principe reste le même : 35 bonnes réponses sur 40 pour obtenir le précieux sésame avant de passer au permis de conduire.

D’après Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière, « les questions sont plus claires et plus intelligibles, la difficulté ne doit pas être dans la question mais dans la réponse à y apporter », nuancait-elle lundi lors d’un point presse.

Des questions en adéquation avec les nouveaux modes de transport

Pour faciliter la compréhension des questions par les candidats, la délégation interministérielle s’est entourée de « professionnels du secteur ». De plus, ces nouvelles questions ont été rédigées et conçues par un « professionnel de la simplification du langage », précisait encore Florence Guillaume.

Parmi ces nouvelles questions, on en retrouve des inédites en lien avec les modes de transport modernes. Et avec, de nouveaux visuels. Par exemple, « un usager à trottinette est vulnérable car : son équilibre est précaire (oui ou non), son faible gabarit le rend peu détectable (oui ou non) ». Il s’agit pour les candidats de se mettre « à la place de l’autre usager » afin de créer de l’empathie pour ces utilisateurs vulnérables.

Florence Guillaume rappelait à juste titre que la moitié des personnes tuées sur les routes « circulaient dans un véhicule de moins de quatre roues ». La dernière modification des questions à l’examen du Code de la route remonte à 2016.