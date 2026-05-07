200 euros d'amende : ce nouvel accessoire obligatoire en voiture remplace le triangle de sécurité

Avis aux conducteurs : ce nouvel accessoire obligatoire pourrait coûter cher aux automobilistes non équipés.

Sur la route, la sécurité reste la priorité. C’est notamment pour cette raison que l’usage du téléphone au volant est interdit.

Le triangle de signalisation fait partie des équipements obligatoires à conserver dans son véhicule. Il permet d’alerter les autres automobilistes en cas d’accident, de panne ou de danger sur la chaussée.

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Déjà imposé aux conducteurs, cet équipement est désormais remplacé par un dispositif plus moderne et moins dangereux à utiliser. Et gare aux automobilistes qui ne l’adopteraient pas : une lourde amende est prévue.

Ce nouvel accessoire est obligatoire dans les véhicules

Les usagers de la route le savent : l’installation d’un triangle de signalisation peut vite devenir risquée, notamment par temps de pluie. Il faut en effet sortir du véhicule pour le placer à une dizaine de mètres du danger, souvent avec une visibilité réduite.

Mais ce n’est pas tout. Le conducteur peut aussi être percuté par une voiture, surtout sur l’autoroute, où les véhicules circulent à grande vitesse.

Face à ce danger, la Direction générale du trafic en Espagne (DGT) a rendu obligatoire un nouvel équipement pour limiter les risques.

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Depuis le 1er janvier 2026, les conducteurs espagnols doivent être équipés d’une balise V-16. Il s’agit d’un petit gyrophare d’urgence aimanté sur le toit du véhicule. Résultat : plus besoin de vous aventurer sur la chaussée.

La balise se déclenche en quelques secondes et diffuse une lumière orange visible jusqu’à un kilomètre, alertant immédiatement les autres usagers du danger. En plus de cela, cet accessoire est doté d’un GPS, qui permet aux secours de localiser le lieu de l’accident et d’accélérer ainsi leur intervention.

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Une lourde sanction pour les contrevenants

Alors que ce système est obligatoire dans les véhicules espagnols, la sanction en cas d’oubli (volontaire ou non) est lourde. Les contrevenants s’exposent à une amende de 80 à 200 euros, souligne le site spécialisé l’Automobiliste.

En revanche, les véhicules immatriculés à l’étranger ne sont pas concernés par cette mesure, et la balise V-16 n’est pas obligatoire. Ils doivent toutefois être équipés d’un triangle de signalisation et d’un gilet de sécurité fluorescent.

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À noter que les experts conseillent aux Français vivant en Espagne ou y louant un véhicule de se munir de la balise V-16 afin d’éviter tout problème, notent nos confrères.