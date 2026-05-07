200 euros d'amende : ce nouvel accessoire obligatoire en voiture remplace le triangle de sécurité

Par  |

Une conductrice arrêtée sur la chaussée

Avis aux conducteurs : ce nouvel accessoire obligatoire pourrait coûter cher aux automobilistes non équipés.

Sur la route, la sécurité reste la priorité. C’est notamment pour cette raison que l’usage du téléphone au volant est interdit.

Le triangle de signalisation fait partie des équipements obligatoires à conserver dans son véhicule. Il permet d’alerter les autres automobilistes en cas d’accident, de panne ou de danger sur la chaussée.

Triangle de signalisationCrédit Photo : iStock

Déjà imposé aux conducteurs, cet équipement est désormais remplacé par un dispositif plus moderne et moins dangereux à utiliser. Et gare aux automobilistes qui ne l’adopteraient pas : une lourde amende est prévue.

Ce nouvel accessoire est obligatoire dans les véhicules

Les usagers de la route le savent : l’installation d’un triangle de signalisation peut vite devenir risquée, notamment par temps de pluie. Il faut en effet sortir du véhicule pour le placer à une dizaine de mètres du danger, souvent avec une visibilité réduite.

Mais ce n’est pas tout. Le conducteur peut aussi être percuté par une voiture, surtout sur l’autoroute, où les véhicules circulent à grande vitesse.

Face à ce danger, la Direction générale du trafic en Espagne (DGT) a rendu obligatoire un nouvel équipement pour limiter les risques.

La suite après cette vidéo

Un conducteur en train d'installer une balise V-16 sur le toit de sa voitureCrédit Photo : iStock

Depuis le 1er janvier 2026, les conducteurs espagnols doivent être équipés d’une balise V-16. Il s’agit d’un petit gyrophare d’urgence aimanté sur le toit du véhicule. Résultat : plus besoin de vous aventurer sur la chaussée.

La balise se déclenche en quelques secondes et diffuse une lumière orange visible jusqu’à un kilomètre, alertant immédiatement les autres usagers du danger. En plus de cela, cet accessoire est doté d’un GPS, qui permet aux secours de localiser le lieu de l’accident et d’accélérer ainsi leur intervention.

Balise V-16 sur le toit d'une voitureCrédit Photo : iStock

Une lourde sanction pour les contrevenants

Alors que ce système est obligatoire dans les véhicules espagnols, la sanction en cas d’oubli (volontaire ou non) est lourde. Les contrevenants s’exposent à une amende de 80 à 200 euros, souligne le site spécialisé l’Automobiliste.

En revanche, les véhicules immatriculés à l’étranger ne sont pas concernés par cette mesure, et la balise V-16 n’est pas obligatoire. Ils doivent toutefois être équipés d’un triangle de signalisation et d’un gilet de sécurité fluorescent.

Une policière espagnoleCrédit Photo : iStock

À noter que les experts conseillent aux Français vivant en Espagne ou y louant un véhicule de se munir de la balise V-16 afin d’éviter tout problème, notent nos confrères.

Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Un transmetteur Bluetooth dans une voiture
Ce petit accessoire à moins de 20 euros va rendre vos trajets en voiture plus agréables
Un radar sur la route
Vous pouvez rouler à 144 km/h sur l'autoroute sans prendre d'amende, selon la Sécurité Routière
Une femme scanne ses articles à la caisse automatique
Elle oublie de scanner deux articles à 2,19 euros à la caisse et doit payer... 50 euros d'amende
Enseigne Lidl
Chez Lidl, cet accessoire de nettoyage à moins de 100 euros fait un véritable carton
Un magasin Lidl
Moins de 7 euros chez Lidl : cet accessoire va affiner votre silhouette cet hiver