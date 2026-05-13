Vous avez le droit de garer votre voiture devant chez vous, mais pas plus de 7 jours selon le Code de la route

Garer son véhicule devant son propre domicile semble être une habitude parfaitement légale, voire un droit acquis. Pourtant, l'article R417-12 du Code de la route fixe une limite stricte au-delà de laquelle votre voiture devient passible d'une amende, même si elle ne gêne personne. Voici ce que dit précisément la loi et comment éviter cette contravention méconnue qui touche chaque année des milliers d'automobilistes.

C'est une scène que beaucoup de Français connaissent bien. Un week-end prolongé qui s'étire, des vacances d'une dizaine de jours, ou tout simplement une période de télétravail intense durant laquelle la voiture reste immobile devant la maison. Pour la grande majorité des conducteurs, cette situation ne pose aucun problème puisque le véhicule est garé sur la voie publique, parfois sur sa place habituelle, et qu'il n'occasionne aucune gêne particulière.

Cependant, le Code de la route est beaucoup plus strict qu'on ne pourrait le penser sur cette question. Au-delà d'un certain délai, même la place située devant chez vous peut devenir une zone à risque. Et contrairement à ce que beaucoup d'automobilistes imaginent, le fait d'être propriétaire de la maison devant laquelle la voiture est stationnée ne change strictement rien à la situation. La règle s'applique à tous, riverains compris.

Ce que prévoit précisément l'article R417-12 du Code de la route

Le texte est sans ambiguïté. Selon l'article R417-12 du Code de la route consultable sur Légifrance, « il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route ». Est considéré comme abusif « le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ». Passé ce délai, le stationnement devient juridiquement abusif, et ce, même si le véhicule ne gêne pas la circulation et même s'il se trouve devant la propriété de son conducteur.

La sanction prévue est une contravention de deuxième classe, soit une amende forfaitaire de 35 euros, comme le précise également la fiche officielle disponible sur Service-Public.fr. Un montant qui peut sembler modéré, mais qui grimpe rapidement en cas de retard de paiement, atteignant alors 75 euros. À cela s'ajoute le risque, bien réel, d'une mise en fourrière du véhicule aux frais du propriétaire si ce dernier est absent ou refuse de déplacer sa voiture malgré l'injonction des agents.

Cette règle, qui date de plusieurs décennies, a été pensée par les autorités pour éviter qu'un véhicule à l'abandon ne mobilise indéfiniment une place de stationnement public. Elle permet également aux services municipaux d'organiser les opérations de nettoyage de la voirie et les éventuels travaux d'entretien.

Pourquoi cette règle s'applique aussi devant votre propre maison

C'est probablement le point qui surprend le plus les Français concernés. La loi ne fait aucune distinction entre la rue d'une grande métropole et celle d'un pavillon de banlieue tranquille. Dès lors que vous vous garez sur la voie publique, c'est-à-dire en dehors de votre propriété privée, l'article R417-12 s'applique pleinement.

La logique des autorités est simple. La chaussée appartient à la collectivité, pas au riverain. Le fait d'avoir bâti sa maison à proximité immédiate ne donne aucun droit de propriété sur l'emplacement de stationnement qui lui fait face. Cette interprétation a été confirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence, y compris dans des cas où les automobilistes verbalisés invoquaient leur ancienneté dans le quartier ou l'absence de gêne occasionnée.

En revanche, si vous disposez d'un garage, d'une cour, d'une allée privée ou d'un emplacement clos sur votre terrain, vous pouvez bien évidemment y laisser votre véhicule aussi longtemps que vous le souhaitez. La règle des sept jours ne concerne strictement que le stationnement effectué sur la voirie publique. À noter aussi que cette situation peut avoir des conséquences en matière d'assurance, qu'il convient de signaler à son assureur en cas de changement durable de lieu de stationnement.

Comment éviter l'amende lors d'un long week-end ou de vacances

Bonne nouvelle, la parade existe et elle est plus simple qu'il n'y paraît. Pour que le compteur des sept jours se remette à zéro, il suffit de déplacer le véhicule d'une distance significative. Le Code de la route ne fixe pas de distance précise dans ce cas de figure, mais la pratique des forces de l'ordre considère généralement qu'un déplacement de plusieurs dizaines de mètres, accompagné d'un changement visible d'emplacement, suffit à interrompre le délai.

Concrètement, plusieurs solutions s'offrent à vous avant un départ prolongé :

• Demander à un proche de déplacer votre voiture une fois durant votre absence, en la garant à un autre endroit de la rue ou du quartier.

• Stationner sur un parking privé comme un parking de gare, un parking longue durée ou la place d'un proche disposant d'un garage, où la règle des sept jours ne s'applique pas.

• Garer la voiture dans son propre garage ou allée, si la configuration du logement le permet.

• Souscrire à un service de gardiennage, une offre qui se développe rapidement dans les grandes villes et qui peut s'avérer judicieuse pour les longs séjours.

À l'inverse, certains automobilistes pensent pouvoir contester l'amende en arguant de l'absence de gêne. La démarche reste possible, mais le terrain est glissant. Plusieurs décisions du Conseil d'État ont récemment rappelé que les communes doivent prouver l'infraction de manière irréprochable, mais contester un procès-verbal de stationnement abusif reste un parcours long et incertain dont l'issue dépend largement de la commune et des éléments de preuve apportés.

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Une règle qui s'applique aussi aux véhicules en panne ou non utilisés

Autre subtilité méconnue du grand public. La règle des sept jours s'applique également aux véhicules en panne, sans assurance ou dépourvus de contrôle technique à jour. Pire encore, si la voiture est en outre considérée comme « à l'abandon » (carrosserie dégradée, plaques manquantes, absence visible d'entretien depuis plusieurs semaines), la sanction peut être bien plus lourde et basculer vers une contravention de quatrième classe à 135 euros, voire vers une procédure d'enlèvement immédiat par les services municipaux.

Les sanctions sont également cumulables avec d'autres infractions classiques liées au stationnement. Stationner près d'un passage piéton, sur une piste cyclable ou devant une entrée d'immeuble reste parallèlement sanctionné à part, avec des montants pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros selon la nature exacte de l'infraction.

Des règles plus strictes dans certaines villes et zones touristiques

Dans plusieurs communes, notamment dans les zones touristiques ou les centres-villes très denses, le délai légal de sept jours peut être réduit par arrêté municipal. Certaines villes l'ont ramené à 24 heures, d'autres à 48 ou 72 heures, en fonction des problématiques locales liées à la mobilité et à la rotation des places disponibles.

Il est donc fortement recommandé de vérifier le règlement de stationnement de sa commune, particulièrement dans les villes côtières, les stations de ski et les grandes métropoles où la pression sur les places justifie souvent des restrictions plus sévères. Cette information est généralement disponible sur le site internet de la mairie ou directement en mairie, sur simple demande.

En cas de doute, le réflexe le plus sûr reste finalement de déplacer son véhicule au moins une fois par semaine, idéalement en changeant légèrement d'emplacement. Une habitude simple qui permet d'éviter une mauvaise surprise au retour de vacances, et de continuer à profiter sereinement de la possibilité de stationner devant chez soi, dans le strict respect du Code de la route. Comme pour la plupart des règles du Code de la route que les automobilistes méconnaissent, un peu d'anticipation suffit à éviter une contravention parfaitement évitable.