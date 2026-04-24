1 Français sur 5 oublie ce détail vital en voiture... et c'est pire chez la Gen Z

Selon une récente étude réalisée par Volvo, les Français sont encore trop nombreux à oublier ce détail pourtant très important en voiture.

Un accessoire vital que certains continuent d’omettre en voiture

Quand il est question de prendre la voiture, les campagnes de prévention ne cessent de mettre l’accent sur la sécurité. Entre la tolérance zéro à l’alcool et aux drogues et les limitations de vitesse, les critères sont nombreux.

Il en est un autre essentiel qui reste pourtant négligé par une partie des Français. Véritable révolution lors de son invention en 1959 par Volvo, la ceinture de sécurité a permis de sauver plus d’un million de vies à travers le monde, selon l’OMS. Malgré ce constat, des Français restent récalcitrants quant à son utilisation.

De mauvaises habitudes du côté de la Gen Z

Crédit photo : istarasak thithuekthat/ iStock

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Dans son étude, Volvo révèle que 21% des sondés français n’attachent pas leur ceinture systématiquement à l’arrière, soit 1 personne sur 5. Pire, lorsque les trajets sont rapides et courts, ils sont 13% à ne pas toujours l’attacher. Et que dire de ceux qui voyagent en taxi ou en VTC ? Ils sont 24% des sondés à reconnaître ne pas toujours l’attacher dans ces types de véhicules, estimant que le chauffeur est responsable de la sécurité de ses passagers. Pour rappel, même une conduite prudente ne peut empêcher un accident.

En regardant de plus près cette étude, on s’aperçoit que la Gen Z (générations entre 1997 et 2012) néglige le port de la ceinture pour les trajets courts (29%). Ils sont également 29% d’entre eux à croire qu’un trajet court n’est pas aussi dangereux qu’un trajet long.

Fort heureusement, la plupart des Français sont sensibilisés au port de la ceinture. Ce petit geste qui peut sauver des vies est devenu un réflexe important pour 96% d’entre eux. Ils sont 89% à l’attacher pour les trajets longs et 87% même pour les trajets courts. Dans un cas comme dans l’autre, le port de la ceinture est obligatoire. D’ailleurs, 84% des automobilistes français disent se sentir en sécurité lorsqu’ils attachent leur ceinture.

Des progrès ont été faits depuis les années 1970 alors que 65 % des Français seulement étaient en faveur du port de la ceinture obligatoire. Cependant, il reste encore un peu de travail de prévention, notamment du côté de la Gen Z.