Ce risque insoupçonné que vous prenez à chaque fois que vous montez dans votre voiture, selon des scientifiques

D’après une étude menée par des chercheurs des États-Unis et du Canada, monter dans sa voiture ne serait pas sans danger. Explications.

Non, ce n’est pas une mauvaise blague, mais bien la réalité. Selon une étude menée par des chercheurs des États-Unis et du Canada, de l'Université Duke et du Green Science Policy Institute, à chaque fois que vous montez dans votre véhicule, vous mettez votre vie en danger. Et ce n’est pas à cause de la conduite.



Crédit : iStock

Des composants risqués pour la santé

Selon l’étude publiée par les chercheurs dans ACS Publications, depuis 2015, de nombreuses voitures seraient composées de matériaux extrêmement cancérigènes. Il s’agirait d’ailleurs, en majorité, de voitures fabriquées aux États-Unis. Pour obtenir ce résultat, l’équipe de chercheurs a analysé plus 101 véhicules fabriqués aux États-Unis. Résultat : 99 % d'entre eux contenaient du phosphate de tris, une substance ignifuge dont le potentiel est alarmant et en lien avec le développement de cancers.

Crédit : iStock

L’étude a indiqué que ces composants, appelés précisément les esters organophosphorés (OPE), sont souvent utilisés sur les matériaux comme retardeurs de flammes : “Les intérieurs des voitures contiennent souvent une grande proportion de composants en plastique qui sont sources de ces OPE, comme la mousse du revêtement intérieur du toit, les sièges, l'électronique des tableaux de bord, etc. Plus nous nous entourons de plastiques dans notre vie quotidienne, plus nous serons exposés à ces produits chimiques, en particulier à l'intérieur d'une voiture où l'espace est relativement petit par rapport à une maison ou un bâtiment", a déclaré le professeur Heather Stapleton, co-auteur de l’étude. Selon le scientifique, ce type de composants serait donc très risqué pour la santé.

Vous êtes désormais prévenus sur les risques que vous prenez en montant dans votre voiture. N'hésitez pas à demander plus d'informations à votre concessionnaire automobile avant l'achat d'un véhicule.