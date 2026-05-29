Une femme se jette d'une voiture à 100 km/h sur l'autoroute, l'explication du conducteur est glaçante

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Des voitures sur l'autoroute

Ce mardi 26 mai, près de Grenoble, une femme s’est jetée d’une voiture lancée à 100 km/h sur l’autoroute. Miraculée, elle n’a eu que des blessures légères.

Les automobilistes qui circulaient sur l’autoroute A480 près de Grenoble ce mardi 26 mai ont eu une grosse frayeur. Aux alentours de 17h30, une femme âgée de 33 ans s’est jetée d’une voiture qui roulait à 100 km/h sur l’autoroute.

La circulation a immédiatement été interrompue et les sapeurs-pompiers et le Samu sont rapidement arrivés sur place pour venir en aide à la jeune femme. Consciente, elle a été transportée en urgence absolue au CHU Grenoble Alpes.

Une ambulanceCrédit photo : iStock

Elle saute de la voiture

Suite à cet accident, la circulation a été réduite à une seule voie sur l’autroroute. Mais que s’est-il passé dans la voiture ? Selon des informations du Dauphiné, lors de son hospitalisation, la jeune femme a au départ affirmé avoir été poussée du véhicule.

Une femme triste dans une voitureCrédit photo : iStock

Cependant, les automobilistes témoins de la scène ont également été interrogés et ont affirmé n’avoir vu aucun signe de lutte à l’intérieur de l’habitacle. Interrogée une seconde fois, la victime a finalement avoué avoir volontairement sauté de la voiture en marche, comme l’a fait cet homme qui, après s’être disputé avec sa compagne, a sauté de la voiture lancée à 90 km/h sur l’autoroute.

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Une miraculée

La jeune femme était sous l’emprise de l’alcool au moment des faits. Elle avait des idées suicidaires et était suivie pour des troubles psychiatriques. Ces informations ont été confirmées par le conducteur et le deuxième passager du véhicule lors de leur garde à vue. Selon eux, la trentenaire aurait exprimé des idées suicidaires la veille de l’accident.

Contrairement à ce jeune homme de 24 ans qui a couru sur l’autoroute pour fuir la police et est mort percuté par une voiture, la jeune femme n’a pas eu un destin tragique. Par chance, elle a survécu miraculeusement de sa chute puisqu’elle n’a eu que des blessures légères. Elle est aujourd’hui hors de danger.

Voiture
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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