Ces nouveaux radars vont utiliser l'IA pour détecter plus d'infractions et piéger les automobilistes

La sécurité routière souhaite mettre en place de nouveaux radars qui, en fonctionnant avec l’intelligence artificielle, permettraient de détecter de nouvelles infractions comme l’utilisation du téléphone au volant ou le non-respect des distances de sécurité.

Sur la route, les radars sont de plus en plus performants, au grand regret des automobilistes. D’ici l’année prochaine, ces appareils pourraient être capables de détecter de nouvelles infractions, et pas seulement les excès de vitesse et les feux rouges grillés. C’est ce qu’a dévoilé la Sécurité routière dans son nouveau programme, qui prévoit de combiner les radars automatiques à l’intelligence artificielle.

Depuis 2017, des radars tourelles ont été installés dans plusieurs endroits de France dans le but de détecter une quinzaine d’infractions comme les conducteurs qui utilisent leur téléphone au volant, ceux qui ne portent pas leur ceinture de sécurité et ceux qui ne respectent pas les distances entre les véhicules. D’autres radars ont été créés comme ce dernier, qui peut flasher les automobilistes qui roulent trop longtemps, ainsi que cet appareil qui peut détecter l’état d’ébriété des conducteurs.

Crédit photo : iStock

Si ces radars ont été créés pour identifier de nouvelles infractions, ce n’est en réalité pas le cas. Ces radars détectent seulement les excès de vitesse et les franchissements de feu rouge. Mais avec le développement de l’intelligence artificielle, ces appareils pourraient bientôt fonctionner, comme le révèle BFMTV.

Des radars combinés à l’IA

Les experts de la Sécurité routière ont pour objectif de supprimer les causes des accidents. Pour cela, ils veulent intégrer l’intelligence artificielle aux radars automatiques et avoir recours à l’analyse de photos et de vidéos. Ainsi, l’usage du téléphone au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et le non-respect des distances entre les véhicules pourraient être sanctionnés.

Crédit photo : iStock

Cependant, l’utilisation de l’IA a des limites. Pour filmer les automobilistes, les autorités devront avoir des autorisations de ces derniers pour respecter leur vie privée et protéger leurs données personnelles. En plus de cela, les infractions devront être analysées au cas par cas. En effet, il est impossible de verbaliser une personne pour non-repect d’une distance de sécurité si cette dernière vient d’être victime d’une queue de poisson.

Si les experts réussissent à se servir de l’IA avec les radars, ces trois infractions entraineront un retrait de trois points sur le permis de conduire ainsi que 135 euros d’amende, comme le précise Le Figaro. Selon la Sécurité routière, ces nouveaux radars devraient être fonctionnels dès l’année prochaine, au grand regret des automobilistes.