Tongs au volant cet été : attention à ce flou dans le Code de la route qui pourrait vous coûter cher

Avec les beaux jours et les départs en vacances qui approchent, des millions de Français vont reprendre le volant en tenue d'été : claquettes, tongs, sandales, voire pieds nus. Mais cette habitude pourtant courante peut vous coûter une amende salée, et surtout vous priver d'indemnisation en cas d'accident. Voici tout ce qu'il faut savoir avant de prendre la route cet été.

Difficile de résister à l'appel de la simplicité estivale : à la sortie de la plage ou de la piscine, beaucoup d'automobilistes prennent le volant sans même se changer. Selon l'association Prévention Routière, 41 % des Français portent des tongs au volant l'été, et 15 % d'entre eux roulent même carrément pieds nus. Une habitude qui paraît anodine, mais qui peut vite virer au cauchemar en cas de contrôle ou d'accident.

Si l'on en croit les idées reçues, conduire en tongs ou pieds nus serait formellement interdit par le Code de la route. Pourtant, la réalité juridique est bien plus nuancée. Et c'est précisément cette zone grise qui peut vous coûter cher si vous n'êtes pas au courant.

Ce que dit (vraiment) le Code de la route

Première surprise : aucun article du Code de la route n'interdit explicitement de conduire en tongs, en sandales, en talons ou pieds nus. Vous pouvez donc, en théorie, prendre le volant dans la tenue de votre choix. Mais comme souvent, le diable se cache dans les détails.

L'article R412-6 du Code de la route, particulièrement large dans sa rédaction, impose en effet que « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ». Concrètement : si un agent estime que vos tongs vous empêchent d'appuyer correctement sur les pédales, ou que vos talons aiguilles vous font perdre en précision, il peut tout à fait vous verbaliser. Et c'est entièrement à son appréciation.

Pour consulter la liste officielle des comportements sanctionnables au volant sur le site Service-Public.fr, mieux vaut prendre quelques minutes avant de partir en vacances pour éviter les mauvaises surprises.

35 euros d'amende et possible immobilisation du véhicule

Si un policier ou un gendarme considère que votre choix de chaussures compromet votre sécurité, vous vous exposez à une contravention de deuxième classe. Cela représente une amende forfaitaire de 35 euros, minorée à 22 euros en cas de paiement rapide, mais pouvant grimper à 75 euros en cas de majoration.

Bonne nouvelle : aucune perte de points n'est appliquée sur votre permis de conduire. Mauvaise nouvelle en revanche : si l'agent estime votre conduite vraiment dangereuse et que vous n'avez aucune paire de chaussures de rechange dans votre véhicule, il peut tout simplement immobiliser votre voiture sur place. Imaginez la galère à 200 kilomètres de chez vous, en pleine route des vacances…

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À noter également pour ceux qui voyagent : nos voisins européens sont parfois bien plus stricts. En Espagne, conduire en tongs ou pieds nus est formellement interdit et passible d'une amende de 200 euros. De quoi y réfléchir à deux fois avant de traverser la frontière en claquettes.

Le vrai danger : le refus d'indemnisation par l'assurance

C'est probablement l'aspect le plus méconnu de cette réglementation, et de loin le plus lourd de conséquences. En cas d'accident, votre assurance peut tout simplement refuser de vous indemniser si elle parvient à prouver que vos chaussures ont joué un rôle dans le sinistre.

Les exemples ne manquent pas : une tong qui se coince sous la pédale de frein, un talon qui glisse au moment d'accélérer, un pied nu qui dérape sur une pédale humide… Dans plusieurs cas judiciaires récents, des conducteurs en talons compensés ou en sandales ont vu leur indemnisation réduite de 30 % par les assurances pour « comportement négligent ». Une note qui peut vite atteindre des dizaines de milliers d'euros, surtout en cas de blessés.

Quelles chaussures sont à éviter absolument ?

Au-delà des tongs et des pieds nus, plusieurs types de chaussures sont particulièrement déconseillés au volant. Les talons aiguilles réduisent considérablement la stabilité et la précision sur les pédales. Les chaussures à plateforme ou semelles compensées rendent la sensibilité au pédalier quasiment nulle. Les bottes rigides ou chaussures de sécurité empêchent de bien doser la pression sur le frein. Quant aux chaussures trop larges, elles peuvent glisser et se coincer sous l'accélérateur.

Cette tolérance variable selon les agents fait écho à d'autres règles méconnues du Code de la route, comme les marges d'erreur tolérées par les radars sur les excès de vitesse, qui laissent souvent les automobilistes dans le flou face à la loi.

L'astuce simple pour éviter tous les ennuis

La solution est en réalité d'une simplicité désarmante : gardez toujours une paire de chaussures fermées dans votre coffre ou sous le siège passager. Une paire de baskets ou de mocassins prend très peu de place, et vous évitera à la fois l'amende, l'éventuelle immobilisation du véhicule, et surtout le risque d'accident.

Avant de partir, prenez le réflexe d'enfiler une chaussure adaptée à la conduite, quitte à remettre vos tongs une fois arrivé à destination. Ce petit geste, qui ne prend que quelques secondes, peut littéralement vous sauver la vie. Et préserver votre portefeuille de bien des désagréments. Car en matière de sécurité routière, la coquetterie ou le confort ne devraient jamais passer avant la prudence.