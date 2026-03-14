Cet accessoire IKEA à 1 euro va régler tous vos problèmes de rangement dans votre cuisine

Des gadgets de cuisine à usage unique qui encombrent votre tiroir à bric-à-brac aux adorables petits outils qui, bien qu'utiles, prennent quand même de la place, on arrive vite à saturer les rangements de sa cuisine et à se retrouver désespérément à court d'espace.

Et même si vous disposez d'un tiroir libre, il existe sûrement une meilleure solution que d'entasser tous vos petits objets en vrac au même endroit. Heureusement, IKEA a pensé à tout !

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Découvrez le bac Sunnersta d'Ikea, un panier de rangement en plastique avec un crochet intégré qui ne vous coûtera seulement 1 euro comme on peut le constater sur le site du magasin.

Le panier Sunnersta mesure environ 12 x 11 cm et est disponible en quatre couleurs : beige, bleu-gris, orange vif et blanc. Les photos sur le site web d'Ikea montrent le panier utilisé pour ranger des couverts, des crayons et des stylos, des ciseaux et des ustensiles de cuisine courants comme un fouet ou une petite louche.

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Vous pouvez également l'utiliser pour trier et ranger toutes sortes d'objets, comme des décapsuleurs, des élastiques, des sachets de sauce à emporter et des produits d'entretien tels que des éponges et des brosses.

L'accessoire idéal pour vos rangements en cuisine

Le principal atout du bac Sunnersta réside dans sa polyvalence. Il est compact et peut être facilement déplacé là où vous en avez besoin, à condition de disposer d'un support auquel l'accrocher. Le crochet mesure environ 1,3 cm de large, même si un utilisateur précise qu'il ne s'adapte pas à des supports de plus de 0,6 cm environ.

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Ikea propose bien sûr des produits adaptés au bac Sunnersta si vous n'avez pas d'endroit où l'accrocher, notamment un organiseur de cuisine réglable qui se glisse entre votre plan de travail et vos placards. Il est muni de deux barres fines parfaitement adaptées aux bacs, vous offrant ainsi un rangement vertical dans un espace qui, autrement, serait inutilisé. Plusieurs personnes mentionnent également la possibilité d'associer le bac de rangement à un chariot à roulettes ; il suffit de l'accrocher au bord.

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Dans l’ensemble, ce conteneur a des critiques fantastiques, bénéficiant d’une solide note de 4,7 étoiles sur le site web d’Ikea. Sans aucun doute, le prix amical aide. En général, les gens sont impressionnés par le nombre de façons dont ces petits contenants peuvent être utiles et par la quantité qu’ils peuvent contenir.