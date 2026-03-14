Cet accessoire IKEA à 1 euro va régler tous vos problèmes de rangement dans votre cuisine

Par |

Un magasin IKEA

Des gadgets de cuisine à usage unique qui encombrent votre tiroir à bric-à-brac aux adorables petits outils qui, bien qu'utiles, prennent quand même de la place, on arrive vite à saturer les rangements de sa cuisine et à se retrouver désespérément à court d'espace.

Et même si vous disposez d'un tiroir libre, il existe sûrement une meilleure solution que d'entasser tous vos petits objets en vrac au même endroit. Heureusement, IKEA a pensé à tout !

Un tiroir plein d'accessoires de cuisineCrédit photo : Shutterstock

Découvrez le bac Sunnersta d'Ikea, un panier de rangement en plastique avec un crochet intégré qui ne vous coûtera seulement 1 euro comme on peut le constater sur le site du magasin.

Le panier Sunnersta mesure environ 12 x 11 cm et est disponible en quatre couleurs : beige, bleu-gris, orange vif et blanc. Les photos sur le site web d'Ikea montrent le panier utilisé pour ranger des couverts, des crayons et des stylos, des ciseaux et des ustensiles de cuisine courants comme un fouet ou une petite louche.

Le bac Sunnersta de chez IKEACrédit photo : IKEA

La suite après cette vidéo

Vous pouvez également l'utiliser pour trier et ranger toutes sortes d'objets, comme des décapsuleurs, des élastiques, des sachets de sauce à emporter et des produits d'entretien tels que des éponges et des brosses.

L'accessoire idéal pour vos rangements en cuisine

Le principal atout du bac Sunnersta réside dans sa polyvalence. Il est compact et peut être facilement déplacé là où vous en avez besoin, à condition de disposer d'un support auquel l'accrocher. Le crochet mesure environ 1,3 cm de large, même si un utilisateur précise qu'il ne s'adapte pas à des supports de plus de 0,6 cm environ.

Le bac Sunnersta de chez IKEACrédit photo : IKEA

Ikea propose bien sûr des produits adaptés au bac Sunnersta si vous n'avez pas d'endroit où l'accrocher, notamment un organiseur de cuisine réglable qui se glisse entre votre plan de travail et vos placards. Il est muni de deux barres fines parfaitement adaptées aux bacs, vous offrant ainsi un rangement vertical dans un espace qui, autrement, serait inutilisé. Plusieurs personnes mentionnent également la possibilité d'associer le bac de rangement à un chariot à roulettes ; il suffit de l'accrocher au bord.

Un magasin IKEACrédit photo : iStock

Dans l’ensemble, ce conteneur a des critiques fantastiques, bénéficiant d’une solide note de 4,7 étoiles sur le site web d’Ikea. Sans aucun doute, le prix amical aide. En général, les gens sont impressionnés par le nombre de façons dont ces petits contenants peuvent être utiles et par la quantité qu’ils peuvent contenir.

Suivez nous sur Google News
Ikea

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

À lire aussi
Façade d'une enseigne Ikea
Un employée d'IKEA se fait licencier après 20 ans de service pour avoir fait profiter sa famille de ses réductions
Un magasin Ikea
Ikea vend un appareil indispensable pour cuisiner, combinant micro-ondes, four et airfryer
IKEA sort un mini-lit pour smartphone
IKEA crée des mini-lits pour smartphone pour vous aider à mieux dormir
Un magasin Ikea
Achetez vos meubles IKEA à tout petit prix grâce aux vide-greniers solidaires dans ces magasins
Un magasin Ikea
Ces meubles IKEA que vous avez peut-être chez vous peuvent se revendre 18 000 euros