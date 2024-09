Cet accessoire indispensable pour les parents est à tout petit prix chez Lidl

En plus de vendre des produits alimentaires, des vêtements et de la décoration, Lidl propose également des articles du quotidien à petits prix. En voici un qui peut intéresser les jeunes parents.

Et si vous alliez chez Lidl pour faire de bonnes affaires ? Cette enseigne discount propose régulièrement des articles en promotion et à petits prix. Il peut s’agir de nourriture, de produits d’entretien pour la maison, d’électroménager, de décoration ou d’accessoires en tout genre.

Aujourd’hui, nous avons déniché une nouvelle pépite proposée par Lidl, et elle risque de plaire aux jeunes parents. En effet, quand on a un enfant, on doit acheter beaucoup de matériel pour son confort, et ce dernier peut coûter très cher. En achant votre mobilier chez Lidl, vous êtes sûr de faire des économies.

Une chaise haute évolutive

La nouveauté proposée par Lidl est une chaise haute évolutive, ce qui signifie qu’elle grandit avec l’enfant. Cette chaise va durer dans le temps et accompagner votre bébé tout au long de son enfance. Elle possède une assise et des repose-pieds réglables en hauteur, ainsi qu’un réhausseur pour les plus petits. Ce dernier est fabriqué à partir de microfibres résistantes qui garantissent une extrême solidité. La charge maximale supportée par le rehausseur est de 9 kilos, il convient donc à des petits âgés de 0 à 6 mois.

Sans réhausseur, la chaise peut être utilisée jusqu’à l’adolescence puisqu’elle peut supporter jusqu’à 70 kilos environ. Cet objet a été créé à partir de matériaux confortables. Il possède un revêtement textile amovible et lavable, essentiel quand on a des enfants. Enfin, cette chaise haute est parfaitement sécurisée car elle contient une barre de protection et un système de ceinture adapté qui empêcheront votre enfant de glisser et de tomber.

Si vous êtes intéressé, saisissez l’occasion : profitez d’une réduction de - 42% et d’une chaise haute au prix de 129 euros, disponible sur ce lien. Selon les commentaires, les clients sont déjà satisfaits ! Facilité de montage, confort, bon rapport qualité prix, praticité, sécurité : tous les voyants sont au vert.