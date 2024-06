Vendu à moins de 15 euros, cet objet indispensable pour l'Euro de foot est disponible chez Lidl

Pour s’amuser en famille ou entre amis, rien de mieux que cet objet universel pour profiter de l’été et dans le même temps de la compétition de foot qui doit durer un mois.

L’enseigne Lidl est au top lorsqu’il s’agit de mettre en vente des objets qui tombent à point nommé pour notre quotidien : des ventilateurs pour cet été, un meuble de salle de bain ou encore, un robot de cuisine indispensable. Chez Lidl, c’est Noël à petit prix et toute l’année.

Cet argument vaut bien pour se faire plaisir de temps en temps, et même faire plaisir aux autres. Pour vous ou pour vos enfants, l’enseigne allemande met en vente un objet qui devrait faire fureur auprès des amoureux du ballon rond.

Un objet parfait pour l’Euro de football

Crédit photo : gorodenkoff/ iStock

L’Euro de foot a commencé depuis quelques jours et c’est déjà la ferveur chez les supporters. Vos enfants ne tiennent plus en place, vos amis non plus. Tous parlent constamment de foot et espèrent voir l’équipe de France aller jusqu’au bout. De plus, l’été s’apprête à pointer le bout de son nez.

Ainsi, puisque tous les éléments semblent en phase, pourquoi ne pas enfin céder à la tentation. C’est également l’occasion de faire un joli cadeau à vos enfants qui vous supplient de leur acheter un ballon de foot depuis des lustres.

Crédit photo : Lidl

Cela tombe bien, puisque Lidl met en vente un ballon de foot spécial UEFA 2024 au prix intéressant de 11,99 euros . Cerise sur le gâteau, il ne s’agit pas de n’importe quel ballon de la compétition, mais de celui à l’effigie de l’équipe de France s’il vous plaît. Quoi de mieux pour soutenir nos Bleus et pratiquer une activité physique en même temps ? Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Allez, sifflez le coup d’envoi !