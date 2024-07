Canicule : 5 astuces efficaces pour bien dormir la nuit malgré la chaleur cet été

Quand il fait très chaud, trouver le sommeil peut paraître impossible. Pour retrouver des nuits paisibles pendant la canicule, voici quelques conseils.

En période de canicule, il peut être difficile de s’endormir. La hausse des températures réchauffe notre maison, dont notre chambre, et nous empêche de dormir. En effet, quand on va se coucher, la température de notre corps baisse naturellement afin de favoriser le sommeil. Mais quand il fait trop chaud, notre corps peine à réguler sa température et a du mal à se refroidir, ce qui nous empêche de dormir. Le matin, les températures remontent et la chaleur nous réveille et nous oblige à nous lever.

Si vous manquez de sommeil pendant la canicule et que vous souhaitez retrouver des nuits complètes malgré la chaleur, suivez ces conseils.

Garder une chambre fraîche

Pour commencer, veillez à ce que la pièce dans laquelle vous dormez reste la plus fraîche possible. Pour cela, fermez vos volets et vos fenêtres la journée et ouvrez-les uniquement à la tombée de la nuit, lorsque les températures baissent. Vous pouvez également utiliser un ventilateur pour vous faire de l’air et vous aider à vous endormir.

Refroidir le lit

Il existe plusieurs astuces pour rafraîchir votre lit. Commencez par choisir des draps 100% coton et évitez la soie et le polyester, qui retiennent la chaleur. La plupart des matelas ont deux faces : l’une pour l’été et l’autre pour l’hiver. Veillez à ce que le vôtre soit tourné du bon côté pour avoir moins chaud la nuit. Pour rafraîchir vos draps, vous pouvez placer une bouillotte remplie d’eau dans le réfrigérateur avant de la glisser dans votre lit. Il est également possible de mettre vos taies d’oreiller et vos draps dans un sac en plastique que vous placerez quelques minutes au congélateur avant de vous coucher. Ces méthodes vous permettront de vous endormir dans un lit frais et agréable.

Diminuer sa chaleur corporelle

Essayez de refroidir votre corps avant d’aller vous coucher. Pour cela, évitez de faire de l’exercice dans les trois heures précédant le coucher et prenez un bain ou une douche tiède avant de dormir. Évitez les douches froides car elles vont faire l’effet inverse : votre corps va augmenter sa température pour lutter contre le froid et vous aurez très chaud en sortant. Enfin, privilégiez les vêtements légers pour dormir comme un pyjama en lin ou en coton.

Éviter les appareils électroniques

De manière générale, il est conseillé de ne pas utiliser d’écrans avant de dormir, mais c’est encore plus le cas quand il fait chaud. L’utilisation d’appareils électroniques comme une télévision ou un ordinateur va créer de l’énergie et augmenter la chaleur dans la pièce. Troquez l’électronique contre une musique douce ou un bon livre pour bien dormir.

Manger léger le soir

Le soir, optez pour un repas froid comme du poisson, une grosse salade ou des fruits et des légumes. Évitez les viandes rouges et les grillades qui sont difficiles à digérer et qui vont augmenter votre chaleur corporelle. Ne buvez pas de sodas sucrés ou de boissons alcollisées, qui vont vous déshydrater encore plus rapidement. Au lieu de cela, pensez à boire beaucoup d’eau tout au long de la journée et posez une bouteille d’eau près de votre lit la nuit.