Les gens se jettent sur ce Airfryer Ninja, vendu à un prix imbattable pendant une durée limitée

Une fois que vous y aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en séparer. Le Airfryer de la marque Ninja est en vente à un prix défiant toute concurrence. Dépêchez-vous, il se vend à une cadence infernale.

C’est Noël avant l’heure, pour votre porte-monnaie et pour vos papilles. Ces derniers temps, la mode en cuisine est au Airfryer. Il faut dire que ce gros robot de cuisine change la vie des ménages. Facile à utiliser, il peut quasiment cuire tous les aliments que vous désirez : des frites, un poulet rôti, des légumes…

Le plus d’un Airfryer, c’est aussi et surtout son mode de cuisson. C’est une friteuse sans huile qui cuit les aliments avec de l’air chaud. Même s’il arrive qu’en de rares occasions, il vous faut utiliser un peu d’huile.

Quoi que vous souhaitiez cuire dans cet appareil, le Airfryer AF100EU de la marque Ninja fait fureur. Et comme les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, Ninja a décidé de faire un beau geste aux futurs acheteurs.

Un Airfryer multifonctions pour moins de 100 euros

Les Airfryers sont généralement vendus à des prix assez élevés. De bonne qualité, ils deviennent des outils indispensables dans votre cuisine et votre quotidien. Mais pour cette fois, Ninja a fait un effort et décidé de mettre en vente son Airfryer AF100EU à moins de 100 euros.

En effet, le Airfryer de la marque est vendu au prix de 79,99 euros sur son site. Un vrai bon plan quand on sait que l’appareil propose également 4 modes de cuisson différents avec un panier de 3,8 L, idéal pour des repas avec six personnes. Et tout cela en plus d’une utilisation et d’un nettoyage simple. Vous réalisez par ailleurs 55% d’énergie par rapport à un four normal. Les acheteurs sont conquis.

Seul, en famille ou entre amis, savourer des repas avec un Airfryer est toujours une bonne idée. Vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer.