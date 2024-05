Cet appareil disponible chez Lidl à un prix cassé est l'indispensable à avoir chez soi pour la saison estivale

L’été approche à grands pas et il est temps de s’y préparer avec cet appareil indispensable à avoir chez soi, disponible chez Lidl. Zoom.

Bien que les températures actuelles ne soient pas très estivales, lorsque l’été va pointer le bout de son nez avec une vague de chaleur inédite, il faudra être prêt. Et il faut bien l'admettre, lorsqu’il fait chaud (très chaud) et que notre intérieur n’est pas équipé pour lutter contre cette chaleur étouffante, alors, la période estivale peut s’avérer plus difficile à vivre.



Crédit : IStock

Lidl dévoile son appareil indispensable pour l’été

Afin d’éviter ce type de contrariété, Lidl propose à la vente un appareil indispensable pour mieux vivre les fortes chaleurs à venir. L’enseigne allemande de hard discount, réputée pour ses bonnes affaires, propose à la vente, dès ce 9 mai 2024, un rafraîchisseur d’air mobile. Le principe ? Rafraîchir son intérieur en quelques minutes grâce à une mini clim et ventilateur. Disponible avec deux options : rafraîchissement ou ventilation, cet appareil est l’allié parfait pour l’été. Le plus ? Son prix qui défie toute concurrence à seulement : 49,99€.

Avec son format réduit, cet appareil prend moins de place qu’un ventilateur et vous offre deux options de rafraîchissement. Plus design également, il ne fera pas “tache” dans le décor de votre maison. Pas mal, non ? En plein été, il est important de s’équiper d’appareils efficaces afin de rafraîchir son intérieur. Le but ? Se sentir à l’aise chez soi, favoriser son endormissement et une bonne nuit de sommeil, sans être dérangé par une chaleur écrasante.



Crédit : Lidl

Vous l’aurez compris, si vous cherchez à passer un bel été, après la plancha signée Lidl pour des barbecues gourmands, l’enseigne vous permet de vous offrir un vent de fraîcheur à moindre de cout. Alors, envie de craquer sur cet appareil idéal en cas de canicule ?