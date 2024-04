Cet objet dont on aura tous besoin cet été est vendu à moins de 10€ chez Lidl !

L’été approche à grands pas et il est temps de s’équiper avec les bons accessoires et produits pour une saison estivale plus douce. Et voici justement le produit indispensable pour tous !

L’enseigne de hard-discount Lidl frappe fort. Chaque semaine, elle propose des nouveautés, aussi bien sur le plan alimentaire que sur des objets et accessoires du quotidien. Alors que la semaine dernière, on vous présentait une plancha à moins de 25€, idéale pour se faire une grillade au jardin en plein été, cette fois-ci, c’est un autre produit qui a le vent en poupe.



Image d'illustration d'une enseigne Lidl. Crédit photo : iStock

D’après le catalogue Lidl, un accessoire indispensable à la période estivale est disponible dès la semaine prochaine en boutiques Lidl. Il s’agit de la moustiquaire de lit. Facile à installer, l’enseigne de hard-discount propose cet article à seulement 9,99€. Oui, vous avez bien lu.

Le but ? Vous permettre de passer de douces nuits estivales loin des moustiques. Car, il faut bien l’avouer : ces insectes ont de quoi énerver lorsque l’on essaye de s’endormir, sans oublier leurs piqures insupportables. Si vous voulez éviter de vous retrouver défiguré comme une calculatrice de boutons de moustiques, c’est l’accessoire à shopper.

Comment installer cette moustiquaire ?

Côté utilisation, il n’y a rien de plus simple. Cette moustiquaire est dotée d’un anneau métallique à déploiement automatique et d’un système de fixation simple grâce à deux variantes de montage. Cette moustiquaire assure une protection naturelle contre les insectes lorsque la fenêtre est ouverte. Autre avantage et pas des moindres, elle convient aux lits simples et aux lits doubles.



Crédit : Lidl

Facile à installer et à transporter, cette moustiquaire est aussi idéale pour la maison, que pour les voyages et camping. En clair, c’est l’indispensable de la période estivale. Disponible en magasins dès le 6 mai 2024.

Alors, vous allez craquer ? Après tout, pourquoi se priver de bonnes affaires ?