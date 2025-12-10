Cet appareil indispensable vendu 29,99 euros chez Lidl fait un carton et personne ne s'y attendait

Lidl met régulièrement en vente des appareils indispensables pour la maison, le tout à petit prix. Et l'un d'eux rencontre actuellement un succès inattendu.

Lidl est une enseigne discount où l’on peut faire ses courses sans se ruiner. Dans ce magasin, il est possible de faire ses courses alimentaires, mais aussi de dénicher des objets indispensables du quotidien. Vous pouvez par exemple trouver des appareils efficaces pour nettoyer votre maison, comme ce balai très pratique pour laver le sol, mais aussi dans la cuisine.

Récemment, Lidl a par exemple commercialisé un distributeur de boissons chaudes de la marque Silvercrest à un prix imbattable. Mais ce n’est pas tout ! En ce mois de décembre, l’enseigne revient avec un nouveau produit de la même marque, que les consommateurs risquent de s’arracher.

Crédit photo : Lidl

Conserver ses aliments

Actuellement, un nouvel appareil Silvercrest est vendu chez Lidl pour moins de 20 euros. Il s’agit d’un appareil de mise sous vide, qui vous permet de conserver vos aliments plus longtemps. Le principe est simple : vous placez votre aliment dans un sac ou un film alimentaire et le posez dans la machine. Cette dernière va alors aspirer l’air à l’intérieur du sac puis le sceller. Le contenant est fermé hermétiquement et ne laisse passer ni l’air, ni l’humidité.

Crédit photo : Lidl

Avec une puissance de 160 watts, cet appareil est compact et ne prend que très peu de place dans la cuisine. Il est très simple à utiliser et possède plusieurs fonctionnalités : un coupe-film, un rouleau de film de 3 mètres et un voyant lumineux qui permet de savoir où en est le processus de mise sous vide.

Un appareil à petit prix

En plus de cela, l’appareil possède une fonction Soft pour les aliments délicats ainsi qu’un mode Wet pour conserver les aliments humides comme les sauces. Une solution pratique dans la cuisine qui permet de garder ses aliments plus longtemps pour les protéger de l’air et de l’humidité.

Crédit photo : Lidl

Actuellement, cet appareil est proposé à 29,99 euros sur le site internet de Lidl. Ne manquez pas cette bonne affaire !