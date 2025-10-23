Lidl frappe fort avec ce magnifique objet de déco à moins de 4 € qui ressemble à une oeuvre d'art

Envie d’ajouter une touche plus sophistiquée à votre intérieur et de vous attaquer à la décoration ? Voici la pépite dénichée chez Lidl qui nous fait de l’œil.

Vous aimez les beaux intérieurs, la décoration, seulement voilà, chez vous, l’âme de Valérie Damidot a totalement disparu. Votre mobilier est beau, mais votre décoration manque de chaleur, de couleur ou tout simplement de style. Rassurez-vous, il est possible d’offrir à une pièce beaucoup plus de charme, sans forcément se ruiner.

Lidl s'offre un carton avec son vase design

Et l’enseigne de hard discount, Lidl, nous le prouve une fois encore. Connue pour ses produits tendances et à prix très accessibles, Lidl nous fascine une fois encore. Dans sa nouvelle collection de ce mois d’octobre, on peut découvrir des arrivages déco qui ont de quoi plaire : plaid, paillasson, pouf, support de plantes… Il y en a pour tous les goûts.

Parmi les objets tendance qui nous ont tapé dans l’œil ? Un sublime vase en forme géométrique au style abstrait de la marque Livarno Home et repéré par nos confrères de chez Biba. Son prix ? 3,99 euros seulement. Si on l’aime, c’est notamment pour son design élégant en céramique émaillée. Il assure instantanément un style moderne et minimaliste à un intérieur.

Crédit : Lidl

Un vase qui fait de l'effet

Sur le site, le vase est noté 5/5. En commentaires, on peut lire :

"Très joli vase avec un bon rapport qualité/prix" ou encore "Magnifique, très bon rapport qualité/prix".

Si ce vase plait tant, c’est notamment pour sa forme géométrique, sa couleur écrue tendance et chaleureuse et pour son style intemporel. D’ailleurs, Lidl propose trois autres modèles, un en forme boule, en terre cuite, l'autre plus rectangulaire. Une chose est sûre : pour un intérieur tendance et bien décoré, il ne suffit parfois que d’un petit détail, à poser sur une table ou une étagère… Alors, envie de craquer pour ce vase canon ?