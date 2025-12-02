Vous allez adorer nettoyer avec cet accessoire révolutionnaire Lidl vendu à petit prix

L’enseigne Lidl propose un nouvel accessoire ménage dans ses rayons. Disponible à petit prix, il va révolutionner votre façon de nettoyer le sol. Suivez le guide.

Lidl figure dans le classement des enseignes préférées des Français en raison de ses bonnes affaires.

La chaîne de magasins de discount est en effet connue pour ses prix bas et ses bons plans aussi intéressants les uns que les autres.

Lidl, l’allié indispensable du quotidien

Outre les produits alimentaires, Lidl commercialise des accessoires indispensables au quotidien.

Parmi les pépites proposées ces dernières semaines, on trouve cet objet pratique pour rester au chaud et cet accessoire de cuisine incontournable.

La superstar du hard-discount gâte une nouvelle fois ses clients en proposant un nouvel accessoire ménage révolutionnaire. Et pour cause : celui-ci remplace le seau et la serpillère et permet de nettoyer le sol en un temps record.

Crédit Photo : iStock

Laver le sol n’a jamais été aussi facile

Il s’agit du Balai Spray & Clean de la marque Vileda. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet outil rime avec zéro effort.

Grâce à ce balai magique, vous n’aurez plus à vous baisser pour attraper la serpillère dans le seau, ni de l’essorer avant de l’utiliser sur le parquet. Cet accessoire assure ces deux fonctions.

Crédit Photo : Lidl

Comme le précise sa fiche produit, cet appareil est équipé d’un pulvérisateur avec réservoir rechargeable. Il est aussi doté d’une plaque de nettoyage rotative à 180°, facilitant ainsi l’accès aux surfaces difficiles à atteindre.

Par ailleurs, le balai Spray & Clean couvre deux fois plus de surface que les produits classiques. Sa housse en microfibre est l’ennemie numéro un des poils, des miettes et autres saletés récalcitrantes. Celle-ci est facile à entretenir et nécessite un lavage à 60° pour éliminer tous les résidus.

Crédit Photo : Lidl

Bon à savoir : le balai est composé d’un manche ajustable et convient à tous les types de sols. Vous l’aurez compris : il offre la panoplie parfaite pour faire le ménage en profondeur, sans se fatiguer.

Côté prix, cet accessoire est vendu au prix de 19,99 € chez Lidl ou sur son site. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire.