Lidl propose un accessoire de cuisine indispensable à un prix imbattable

Par |

Enseigne Lidl

L’enseigne Lidl commercialise en ce moment un accessoire de cuisine qui va devenir votre meilleur ami cet hiver.

Superstar du hard-discount, Lidl propose régulièrement des produits à petits prix visant à faciliter le quotidien de ses clients.

Parmi les accessoires les plus populaires, on retrouve cet objet indispensable pour rester au chaud ou encore cet accessoire de cuisine incontournable que tout le monde s’arrache.

Récemment, l’enseigne a mis en vente un nouveau bon plan. Très pratique, celui-ci est l’allié idéal pour cet hiver.

Il s’agit du distributeur de boissons chaudes de la marque Silvercrest. Cette machine peut servir plusieurs types de breuvages.

Distributeur de boissons chaudesCrédit Photo : Lidl

Un appareil pratique à prix réduit

Doté d’un robinet intégré, cet appareil chauffe et maintient au chaud l’eau, le thé, le café ou encore le vin chaud.

Parmi les autres caractéristiques, on peut citer le couvercle verrouillable pour une manipulation sûre, une protection contre la surchauffe et son bouton rotatif pour le réglage de la température allant de 40 à 95°C.

Distributeur de boissons chaudesCrédit Photo : Lidl

Concernant la quantité, la cuve peut accueillir environ 5,5 l. Un volume conséquent permettant de concocter une simple infusion ou servir plusieurs tasses de café à ses invités. Pratique, n’est-ce pas ? Cette nouvelle pépite a déjà séduit un grand nombre de clients, comme le démontre cette salve de commentaires.

Une personne a écrit :

« L'appareil chauffe rapidement, est super facile à utiliser, facile à nettoyer et super léger lorsqu'il est vide ».

Une autre a indiqué :

« Tout est parfait ».

Distributeur de boissons chaudesCrédit Photo : Lidl

Le distributeur de boissons chaudes est disponible sur le site Lidl au prix de 24.99 euros au lieu 29.99 euros soit une réduction de 16%. Une bonne affaire à ne surtout pas manquer puisque cette offre est valable jusqu’au 26 octobre 2025.

Source : Lidl
Lidl Hiver
