Avec cet objet interdit, les cambrioleurs dévalisent les maisons sans se faire repérer

Vous l’ignorez peut-être, mais le brouilleur d’ondes est devenu la nouvelle arme préférée des cambrioleurs. Pourtant, la commercialisation de ce type d’équipement est interdite.

Cela n’aura échappé à personne, les cambrioleurs ne manquent pas d’imagination pour commettre leurs méfaits. Aujourd’hui, ces derniers n’ont plus besoin de se creuser les méninges pour dévaliser les magasins et pénétrer chez des particuliers.

La raison ? Les braqueurs utilisent désormais des brouilleurs d’ondes pour piller les boutiques sans se faire repérer par les systèmes d’alarmes et vidéos de surveillance. Alors que la commercialisation de ce type d’équipement est interdite en France, il est facile d’en trouver sur Internet.

Crédit Photo : MY SECURITE

Dans un reportage signé TF1, la chaîne donne la parole au gérant d’une supérette victime d’un cambriolage en juillet 2022, en Charente-Maritime.

Alors qu’il dormait, ce commerçant s’est fait voler une grosse partie de sa marchandise - bouteilles d’alcool, sodas, pièces de viande - en seulement huit minutes.

«Il n’y a rien qui a sonné. C'est un brouilleur qui a désactivé l'alarme tout simplement. On peut en acheter sur internet pour pas cher en plus. Mais je ne comprends pas qu'on puisse en trouver alors qu'on sait que c'est que pour des vols, de la casse».

«C’est illégal»

Sans réelle surprise, les brouilleurs d’ondes font vivre un cauchemar aux fabricants d’alarmes. C’est notamment le cas de l’entreprise Altratech, qui utilise des brouilleurs GSM pour tester ses propres systèmes, explique TF1.

«Ça coûte à peu près 100 euros. C'est illégal, normalement, on n'a pas le droit d'en acheter, mais on le trouve sur internet», affirme Catherine Tribaudot, responsable recherche et développement des systèmes d'alarme Diagral.

Avant d’ajouter : «La sirène ne se déclenche pas, les ondes radio qui communiquent entre le détecteur et la centrale sont brouillées. Ils ne peuvent plus communiquer et la sirène ne réagit pas».

Crédit Photo : iStock

Selon ses dires, la société a trouvé une faille qui pourrait contrer les braqueurs. Elle cite notamment l’exemple d’un test au cours duquel l’alarme s’est déclenchée malgré l’utilisation d’un brouilleur :

«La source système s'est déclenchée parce qu'il utilise deux bandes radio et du coup le brouilleur a brouillé une seule bande. Le détecteur, lui, a pu communiquer sur la deuxième bande à la centrale puis à la sirène».

À noter qu’utiliser ou détenir un brouilleur est un délit passible de six mois de prison. Mais ce n’est pas tout ! Les contrevenants s’exposent à une amende de 30 000 euros.