Cet objet vendu à tout petit prix chez Les Raffineurs va devenir le meilleur ami de vos soirées d'hiver

Avec l’arrivée de l’hiver, le besoin de ressentir un peu de chaleur est plus que jamais primordial, et si possible à moindre coût.

L'hiver arrive en décembre mais les températures hivernales commencent déjà à couvrir le climat héxagonal.

Afin de s’éviter des dépenses gargantuesques en énergie avec le chauffage et la lumière, Höfats s’évertue à proposer des produits qui vous apportent le feu à petite dose dans votre quotidien.

Crédit photo : Höfats

Le fabricant allemand invente, conçoit et optimise de nouvelles manières d’avoir du feu à la maison, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Dans leur gamme exhaustive de produits, on trouve notamment des feux de tables, des braseros, des bols à feu, des grills, des torches et autres photophores.

Pour ne pas laisser la flamme s’éteindre cet hiver, Höfats présente une élégante cheminée baptisée Spin, qui s’utilise autant à l’intérieur qu'à l’extérieur. Il est possible de s’offrir cette chemine pour la somme de 119 euros sur le site des Raffineurs, sur lequel il est possible de payer en deux ou trois versements.

Crédit photo :Höfats

La cheminée de table, une solution design pour rester au chaud

La cheminée existe en deux tailles, 40,5 centimètres pour la plus petite et 54 centimètres pour la plus grande. Elle existe également en trois couleurs : noir, argent et laiton. Elle a aussi le mérite d’être écoresponsable car elle fonctionne exclusivement au bioéthanol, assurant une combustion autonome de 1h20.

Crédit photo :Höfats

Si la flamme est consumée, nul besoin de jeter la cheminée, vendue seule sans recharges. En effet, il est possible d’acheter en supplément des recharges de bioéthanol, à 8,90 euros le flacon.

En outre, vous pouvez aussi investir dans un brûleur de cheminée, au prix de 34,95 euros, afin d’optimiser la cheminée de table et apprécier une flamme encore plus vive et distinctive, même en plein jour.