« Puissant et pratique » : voici l'appareil Lidl qui permet de se réchauffer facilement quand les températures sont glaciales

C’est officiel, une grande vague de froid s’abat une nouvelle fois sur la France. Voici l’appareil qui permet de se tenir chaud.

Malgré votre chauffage, mais aussi vos vêtements bien chauds, vous avez cette sensation de froid qui perdure et vos orteils sont presque congelés ? Pas de panique ! Alors que la neige envahit les rues des villes françaises, et que cela durera encore quelques jours, il est important de bien s’équiper en matière de vêtements, mais aussi à la maison ou au bureau pour ne pas attraper froid.

L’enseigne de hard discount, Lidl, l’a bien compris et a justement dévoilé, parmi ses appareils disponibles à prix cassé, un allié de taille pour cette période glaciale digne d’un épisode de Game of Thrones. En effet, pour seulement 11,99 euros, il est possible de s’offrir un radiateur soufflant céramique sur prise.

Crédit : IStock

Lidl dévoile son allié anti-froid

Le principe ? Se chauffer via un mini-radiateurà brancher sur une simple prise. Trop facile ! Avec sa puissance de 600 W et son niveau de chauffe en continu, ce petit appareil peut sauver la vie.

Selon les avis déposés sur le site Lidl, cet objet a tout pour lui : "Cet appareil fait bien son job, puissant et très pratique", peut-on lire en commentaires, ou encore "Prix très correct, mini encombrement pour une salle de bain, c'est parfait" ou encore "Prix imbattable. Merci Lidl et votre promo. Petit chauffage d'appoint pour chauffer localement et rapidement."



Crédit : Lidl

Comment maintenir la chaleur chez soi ?

Ce chauffage d’appoint est donc idéal pour ajouter une source de chaleur proche de soi, sans pour autant faire gonfler la facture d’électricité.

On le rappelle : afin de maintenir la chaleur dans son intérieur, il est primordial de fermer toutes les sources de froid externe, de fermer les volets au maximum, et d’équiper, de préférence, son intérieur d’un thermostat afin de pouvoir contrôler son chauffage et sa diffusion, comme le conseille l’Ademe.