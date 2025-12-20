Lidl propose les meilleurs cadeaux pour être sûr de faire plaisir à Noël à petit prix 

Vous êtes en retard sur l’achat de vos cadeaux de Noël ? Pas de panique, l’enseigne Lild a tout ce qu’il vous faut. Des présents qui raviront petits et grands à prix mini.

Le compte à rebours est lancé : la fête de Noël approche à grands pas. Si certaines personnes achètent les cadeaux à offrir en avance, d’autres repoussent cette tâche au maximum.

Mais cette habitude peut avoir une lourde conséquence sur le porte-monnaie. Et pour cause : les prix des jouets augmentent avant le réveillon.

Crédit Photo : iStock

Fort heureusement, l’enseigne Lidl a pensé aux retardataires en proposant des articles festifs en promotion. Découvrez ci-dessous une sélection de cadeaux pour être sur de faire plaisir à Noël sans se ruiner.

Peluche Nintendo Super Mario

Avis aux fans de l’univers du plombier star de la pop culture : cette adorable peluche Luigi de 23 centimètres est disponible au prix de 4.99 €, au lieu de 9.99 €, soit une réduction de 50%. Les enfants vont l’adorer, les adultes aussi. À noter que ce produit convient à partir de trois ans.

Crédit Photo : Lidl

Fer à lisser professionnel

Quoi de mieux qu’un fer à lisser de la marque Remington pour une chevelure de rêve ? Le modèle Pro- Iron Straight ne coûte que 29.99 €. Cet appareil est doté d’un écran numérique avec 9 réglages de température de 150 à 230 °C, et dispose d’un temps de chauffe de 15 secondes.

Crédit Photo : Lidl

Coffret de dix jeux en bois

Pratique et ludique, ce coffret comporte dix jeux de société - fabriqués en bois - pour toute la famille. Échecs, dames, backgammon, course de dés…Il y en a pour tous les goûts. Ce cadeau est vendu au prix de 14.99 €, au lieu de 19.99 €, soit une réduction de 25%.

Crédit Photo : Lidl

Une montre connectée Sport

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs. Parmi les bonnes résolutions figure souvent la reprise d’une activité sportive. Cette montre connectée pour le running est le cadeau idéal pour accompagner les sportifs. Son prix ? 49.99 € au lieu de 76.99 €, soit une réduction de 35 €. Une bonne affaire à saisir dès maintenant !

Crédit Photo : Lidl

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire avant le 25 décembre ! Rendez-vous sur le site Lidl.