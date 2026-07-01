Cette astuce ultra simple et accessible à tous permet de faire baisser la température de 5°C dans la maison

Cette méthode bon marché peut faire de petits miracles pour faire baisser la température de votre maison jusqu’à 5°C

Du papier aluminum pour faire baisser la température intérieure

Vous avez un ventilateur ou un climatiseur mais ce n’est toujours pas suffisant pour rafraîchir votre logement en temps de canicule ? Voici une autre astuce qui ne coûte rien et qui peut faire baisser la température de quelques degrés.

Cette parade est d’autant plus utile que de nombreux logements français restent mal armés face aux fortes chaleurs. Plus de 40 % des logements en France ne sont pas pleinement équipés de volets, alors qu’ils sont pourtant indispensables pour empêcher la surchauffe.

Pour cela, il suffit de vous munir de papier aluminium. Ensuite, vous devez le placer sur les fenêtres, à l’extérieur pour plus d’efficacité. Placé côté intérieur, le papier aluminium perdra de son effet car les rayons du soleil seront capables de traverser la vitre en premier et donc de réchauffer la pièce.

Le principe est simple : placé côté extérieur, l’aluminium agit comme un réflecteur et renvoie les rayons du soleil avant qu’ils ne franchissent le vitrage. L’astuce se révèle surtout payante pour les pièces exposées plein sud, même si son efficacité dépend beaucoup de l’exposition du logement.

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Vous pouvez utiliser du ruban adhésif ou humidifier le papier pour qu’il adhère à la vitre. En revanche, mieux vaut ne pas utiliser de colle afin de ne pas abîmer le vitrage. En cas de traces, mélangez du bicarbonate de soude, de l’eau et du liquide vaisselle.

La méthode du papier aluminium accessible à tous et simple d’utilisation peut faire baisser la température intérieure de 5 °C, selon plusieurs personnes l’ayant appliquée et interrogées par BFMTV. Pour que l’astuce du papier aluminium fonctionne, veillez à bien recouvrir toute la surface des fenêtres sans laisser d’espace. Par ailleurs, les experts rappellent que cette solution n’est pas durable. Les volets, stores et rideaux restent plus efficaces.

Le procédé rappelle d’ailleurs une astuce déjà employée dans certains hôpitaux durant les pics de chaleur : des soignants ont raconté avoir accroché des couvertures de survie aux fenêtres pour limiter le réchauffement des chambres. Vous pouvez d’ailleurs remplacer l’aluminium par une couverture de survie, face brillante tournée vers l’extérieur, qui réfléchit une grande partie du rayonnement solaire.

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Optez pour les plantes d’intérieur

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Une autre solution, durable cette fois-ci, consiste à se tourner vers les plantes. Comme le rappelle La Fondation Hollandaise des Plantes et Fleurs, les plantes d’intérieur sont des alliées parfaites contre la chaleur. Si elles sont bien placées dans la maison, les plantes peuvent faire baisser la température ressentie de plusieurs degrés. À condition d’en prendre soin.

Ce pouvoir rafraîchissant porte un nom : l’évapotranspiration. La plante absorbe de l’eau par ses racines, puis la rejette sous forme de vapeur par ses feuilles, un processus qui consomme la chaleur ambiante exactement comme la sueur refroidit la peau. Plus les feuilles sont grandes, plus la surface d’échange est importante et plus l’effet se fait sentir.

Tout d’abord, éloignez vos plantes des endroits chauds, humidifiez-les à l’aide d’un brumisateur, dépoussiérez-les avec un chiffon humide une fois par mois, ne les arrosez pas trop (seulement si la terre est sèche sur 2-3 cm de profondeur) et ne leur donnez surtout pas d’engrais en été. En prenant soin de vos plantes, vous assurez leur bon fonctionnement et donc leur efficacité à diminuer de quelques degrés la température intérieure.

Certaines espèces sont particulièrement recommandées. Le palmier Areca revient souvent dans les conseils des spécialistes : grâce à ses longues palmes, un sujet d’environ 1,80 m peut libérer jusqu’à un litre d’eau par jour dans l’air d’une pièce. L’aloe vera, lui, stocke l’eau dans ses feuilles épaisses et la restitue lentement, y compris la nuit. Le ficus et le sansevieria, faciles à entretenir et résistants aux fortes chaleurs, complètent la liste des alliés à installer chez soi.