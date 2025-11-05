L'astuce du papier d'aluminium indispensable pour retirer la glace du congélateur

Dégivrer son congélateur est important pour qu’il fonctionne mieux afin de faire des économies et dure plus longtemps. Vous allez voir qu’il existe une méthode simple, rapide et très efficace pour y arriver sans se fatiguer.

L’importance de dégivrer son congélateur

Tous les six mois, c’est la corvée de dégivrage du congélateur. C’est la fréquence à laquelle les fabricants d'électroménager conseillent de nettoyer son appareil. De cette façon, vous gagnez de la place mais surtout, vous faites des économies en évitant une surconsommation.

Alors, tous les six mois, voire dès que la couche de glace atteint 0,5 centimètre, c’est le moment de dégivrer. Cet exercice peut être un long processus. Il faut vider le congélateur de tous ses produits, le débrancher et attendre. Heureusement, il existe une méthode bien plus simple et rapide. Pour cela, vous avez besoin de papier aluminium.

Une méthode simple pour un résultat efficace et des économies à la clé

Crédit photo : Detry26/ iStock

Vous devez commencer par la tâche la plus dure : vider votre congélateur. Puis, vous devez recouvrir toute la glace du congélateur de papier aluminium. Ensuite, faites bouillir de l’eau dans une casserole. Cette dernière doit pouvoir rentrer dans le congélateur la porte fermée.

Dès que l’eau bout, retirez la casserole du feu et placez-la dans le congélateur. Fermez la porte et attendez. Quelques minutes seulement suffisent. Ensuite, ouvrez la porte et, avec l’aide d’une simple spatule, retirez la glace fondue. Si elle persiste, passez un linge trempé dans l’eau chaude sur le papier aluminium pour accentuer la chaleur.

Une fois la glace retirée, vous pouvez nettoyer le congélateur avec du vinaigre blanc. Il sera de nouveau comme neuf. De cette façon, l’appareil fonctionnera mieux et plus longtemps. Aussi, vous ferez des économies d’énergie puisque le congélateur sera plus efficace. Cette opération est à répéter régulièrement pour plus accroître l'efficacité et la longévité de l’appareil.