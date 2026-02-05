Le dispositif MaPrimeRénov' va rouvrir dans quelques jours, découvrez si vous avez droit à cette aide financière exceptionnelle

Suspendu depuis le début de l’année, le dispositif MaPrimeRénov’ devrait rouvrir d’ici quelques jours. On vous explique ce qu’est cette aide et comment la recevoir.

Pour aider les citoyens à faire face à leurs dépenses, de nombreuses aides existent. On retrouve notamment les aides de la CAF, qui sont parfois méconnues, ou encore ce versement de 600 euros qui aide les propriétaires à avoir un logement aux normes.

Parmi les dispositifs mis en place pour aider les Français, on trouve MaPrimeRénov’. Cette aide était suspendue depuis début janvier mais devrait être relancée “dans quelques jours”, selon une annonce faite par Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, ce jeudi 5 février.

“J’avais dit très clairement que s’il n’y avait pas de budget, il n’y avait pas de guichet (demande de subvention) MaPrimeRénov’. Eh bien bonne nouvelle, ça y est, il y a un budget donc dès la promulgation de la loi, ce qui va arriver dans quelques jours, il y aura une réouverture complète de MaPrimeRénov’. C’est une bonne nouvelle pour les Français et les porfessionnels du secteur”, a annoncé Vincent Jeanbrun, d’après des propos rapportés par Le Parisien.

Dès que la loi de finances sera promulguée, le guichet MaPrimeRenov' pourra rouvrir. C'est une bonne nouvelle pour les Français et les professionnels du secteur. 👇pic.twitter.com/BGrbxo29TB — Vincent Jeanbrun (@VincentJeanbrun) February 5, 2026

Qu’est-ce que MaPrimeRénov’ ?

MaPrimeRénov’ est une aide ouverte à tous les ménages qui souhaitent faire des travaux de rénovation énergétique. Cela concerne les logements occupés à titre de résidence principale. D’après le site du gouvernement, cette aide permet de financer des travaux d’isolation thermique, de changer son système de chauffage ou d’eau chaude, de rénover des parties communes en copropriété ou de réaliser des travaux d’intérêt collectif en parties privatives.

Crédit photo : iStock

Le montant de l’aide dépend de la catégorie de revenus du propriétaire. Si vous voulez en bénéficier, vous devez en faire la demande dès que le dispositif sera à nouveau ouvert.

Comment bénéficier de l’aide ?

En premier lieu, il est recommandé de réaliser un devis avec un professionnel RGE (“Reconnu Garant de l’Environnement). Ensuite, vous devrez vous rendre sur ce lien et constituer un dossier en fournissant des documents mentionnant votre état civil, date de naissance et adresse mail, mais aussi votre dernier avis d’imposition sur les revenus, le devis du professionnel RGE ainsi que les montants des autres aides et subventions perçues pour la réalisation des travaux.

Une fois que vous aurez reçu l’accord de MaPrimeRénov’, vous pourrez commencer les travaux. Quand ils seront terminés, il ne vous restera plus qu’à déposer la facture du professionnel sur le site et de demander le versement de la prime, qui vous sera transmise par virement bancaire.