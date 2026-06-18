Cette erreur à ne pas faire quand vous buvez de l'eau, elle peut provoquer une intoxication mortelle

Face aux fortes chaleurs, il est recommandé de boire beaucoup d’eau. Mais attention à cette erreur quand vous vous hydratez, qui peut être fatale.

Un épisode caniculaire s’abat actuellement sur la France. Face à la hausse des températures, plusieurs recommandations sont faites aux Français pour les aider à supporter les fortes chaleurs. Il est notamment conseillé de rester au frais, de ne pas sortir pendant les heures les plus chaudes et de suivre ces astuces pour diminuer la température à l’intérieur de votre maison.

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Pour mieux supporter les fortes chaleurs, il est également recommandé de boire beaucoup d’eau. Mais attention : il existe une erreur à éviter quand vous buvez de l’eau.

Une consommation mortelle

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, boire trop d’eau peut être dangereux pour la santé. En effet, il existe une limite à ne pas dépasser sinon, vous risquez de faire un coma hydrique, comme l’indique le Centre d’information de l’eau.

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Une consommation excessive d’eau peut être dangereuse, voire mortelle. Quand une personne consomme une très grande quantité d’eau en très peu de temps, l’eau va diluer le sodium présent dans le sang. Ainsi, l’excédent de l’eau va pénétrer dans les cellules et les faire gonfler. Ce phénomène peut être très dangereux s’il se produit au niveau du cerveau puisqu’il peut augmenter la pression intracrânienne et provoquer un coma, voire la mort.

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Ne pas trop boire

Pour éviter cela, il est conseillé de respecter la quantité d’eau maximale à boire chaque jour, et de boire de petites quantités régulièrement, tout au long de la journée. Pour repérer le début d’un coma hydrique, faites attention à ces symptômes : nausées, maux de tête, fatigue soudaine, sentiment de confusion, vomissements. Dans les cas les plus graves, les personnes malades peuvent avoir des convulsions et des pertes de connaissance avant de tomber dans le coma.

Si vous présentez ces symptômes et que vous craignez de faire un coma hydrique, prenez un rendez-vous en urgence chez le médecin ou rendez-vous aux urgences.