Voici la quantité d'eau maximale à boire et à ne surtout pas dépasser chaque jour pour rester en bonne santé

À trop vouloir bien faire, on finit souvent par faire mal. Les médecins rappellent l’importance d’une hydratation régulière au quotidien. Ils alertent aussi sur les risques encourus en cas d’hyperhydratation.

Les médecins ne cessent de le répéter : il est important de s’hydrater chaque jour. Si l’être humain est en moyenne composé à 60% d’eau (pour les hommes ; pour les femmes, la moyenne se situe entre 52 et 55%), il en perd en revanche 2,6 litres chaque jour.

Ces pertes d’eau se font principalement via les voies urinaires, la transpiration et même la respiration. Cette perte considérable, il faut donc la compenser en s’hydratant régulièrement. Les professionnels de la santé recommandent de boire en moyenne 1,5 litres d’eau par jour.

Le site de l’Assurance Maladie conseille ainsi de boire huit verres d’eau par jour pour atteindre cette moyenne. L’hydratation n’est pas à prendre à la légère. Là encore, l’Assurance Maladie énonce les bienfaits d’une hydratation régulière. L’eau est indispensable au bon fonctionnement de l’organisme, pour réguler la température corporelle, pour éliminer les toxines et déchets, pour faciliter la circulation sanguine et pour protéger les articulations.

Boire trop d’eau, un risque important pour la santé

Crédit photo : PeopleImages/ iStock

Pour autant, ce n’est pas en buvant plus que vous serez en meilleure santé. En effet, la moyenne recommandée par les médecins doit être respectée et non dépassée. Seulement en de très rares cas la recommandation peut aller jusqu’à 5 litres d’eau par jour. C’est notamment le cas des sportifs professionnels mais également des personnes souffrant de problèmes cardiaques, de reins ou de foie.

Néanmoins, si vous buvez plus que la moyenne ou si vous souhaitez vous hydrater au-delà des recommandations, les médecins somment de ne pas dépasser 3 litres d’eau par jour. En cas d’hyperhydratation, les reins ne peuvent plus éliminer le surplus d’eau. Le sang se dilate et sa concentration en sel diminue. Cela entraîne ainsi un gonflement des cellules cérébrales pouvant entraîner un coma. Des vomissements et des troubles de l’équilibre peuvent également survenir.

Alors, n’oubliez pas, boire c’est bien, mais en quantité raisonnable et au moins 1,5 litre par jour sans aller au-delà des 3 litres.