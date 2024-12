Cette méthode très répandue pour dégivrer sa voiture est illégale et peut vous coûter cher

Geste naturel pour beaucoup, dégivrer sa voiture est pourtant un procédé soumis à une réglementation relative à la sécurité routière. Si votre méthode n’est pas la bonne, elle pourrait vous exposer à une amende bien salée.

Les températures hivernales apportent de nombreux inconvénients au quotidien, et ce même de bon matin lorsque votre voiture est recouverte de givre. Le réflexe naturel est de sortir ses outils afin de dégivrer le pare-brise et le reste des vitres pour pouvoir prendre le volant dans les meilleures conditions.

On pense généralement que l’on peut dégivrer à notre façon puisque tant que nous parvenons à nettoyer le pare-brise et les vitres, on est dans le vrai. Et on est loin d’imaginer qu’un policier pourrait venir nous regarder. Pourtant, il existe une méthode répandue pour dégivrer sa voiture qui est en réalité illégale.

Crédit photo : iStock

D’après la loi française, il est interdit de dégivrer sa voiture en faisant… tourner le moteur. En effet, de nombreux Français ont ce réflexe d’allumer leur véhicule afin de faire chauffer la batterie et faire fondre le gel plus rapidement. Un réflexe que l’on a notamment lorsqu’on est en retard pour se rendre au travail le matin.

Une pratique sanctionnée par une amende

Selon le code de la route, “les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d’incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publique”.

Crédit photo : iStock

Contrairement à ce qu’on le pensait, ceci est exactement ce qu’il se passe lorsqu’on laisse son moteur tourner à l’arrêt pour dégivrer sa voiture. La pratique est jugée également peu écologique.

Ainsi, elle fait logiquement l’objet d’une amende de quatrième classe si vous êtes pris en flagrant délit, à hauteur de 135 euros. Minorée, elle correspond à 90 euros et majorée, elle peut monter à 375 euros.

Crédit photo : iStock

Pour éviter une telle amende, il faudra donc prendre son mal en patience et garder le moteur éteint pendant que vous dégivrez votre voiture, que ce soit avec un dégivrant, une raclette à givre ou de l’eau froide versée sur le givre.