Peu d'automobilistes connaissent cette fonctionnalité secrète pour dégivrer le pare-brise de leur voiture en quelques secondes

Avec le froid qui est présent, c’est également le givre qui envahit notre pare-brise. Mais saviez-vous qu’il existe une fonctionnalité méconnue des automobilistes pour dégivrer son pare-brise sans aucun effort ?

Chaque matin en hiver, c’est la même chose : il faut dégivrer son pare-brise durant quelques minutes avant de pouvoir prendre le volant. Et cette obligation hivernale devient rapidement embêtante car elle prend du temps et qu’elle se fait dans le froid.

De plus, chacun a sa méthode préférée. Alors que la plupart utilisent encore le bon vieux grattoir, d’autres préfèrent gagner du temps et opter pour le liquide antigel spécial pare-brise. Avec cette option, il ne reste plus qu’à passer un petit coup d’essuie-glaces pour retirer le gel fondu et le tour est joué. D’autres, plus téméraires, optent pour l’eau tiède. Le risque lors de vague de grand froid est de voir l’eau versée se transformer en glace dans les secondes qui suivent. Il faut alors tout recommencer.

Toutes ces options ne sont pas sans inconvénients. Alors, si vous souhaitez attendre au chaud dans votre voiture pendant que le gel fonde comme neige au soleil en un claquement de doigt, privilégiez plutôt cette méthode.

Une fonctionnalité désormais populaire et présente sur de nombreux modèles

Cette fonctionnalité méconnue des automobilistes est présente sur certains modèles de voitures. Elle s’appelle Quickclear et elle existe depuis les années 1990 et son apparition sur la Ford Mondeo. Le succès de cette fonctionnalité est tel que Ford l’a ensuite installée sur tous ses modèles à partir de 2011.

Heureusement pour les propriétaires de voitures, cette fonctionnalité existe également sur d’autres marques : BMW, Nissan, Audi, Volkswagen, Skoda ou encore Mercedes. Elle est présente dans la Renault Austral et chez Peugeot et DS avec les SUV DS7 et 3008.

Crédit photo : Roman Vyshnikov/ iStock

Si vous possédez l’un de ces véhicules, vous avez peut-être déjà remarqué la fonctionnalité appelée Thermaclear chez Nissan ou Climate Windcreen chez Volkswagen. Dans la grande majorité des cas, le bouton représente un pare-brise traversé par trois lignes et ressemble en tous points au bouton pour activer le chauffage de la lunette arrière.

Le principe est ici le même sauf que cette fois-ci, le chauffage s'enclenche sur le pare-brise avant. Plus besoin de gratter dans le froid. Grâce au réseau de fils ultra fins insérés entre les couches de verre, le givre disparaît en un rien de temps et ce, peu importe la température extérieure.