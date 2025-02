Cette nouvelle arnaque qui vous promet de gagner entre 50 et 800 euros par jour sévit sur Whatsapp

Toujours plus foisonnantes, les arnaques revêtent de nombreux déguisements selon les plateformes où elles sévissent. Cette fois-ci, il s’agit d’une escroquerie très insidieuse qui prend forme sur l’application Whatsapp.

Qui pourrait résister à une promesse d’argent facile ? Certainement les personnes les moins averties puisqu’une telle promesse cache toujours une suspicion d’arnaque. Si votre numéro de téléphone est vulnérable, des escrocs peuvent tenter de vous atteindre via l’application de messagerie Whatsapp.

Il suffit d’un appel, émanant d’un numéro commençant par +44 ou +31. Au bout du fil se trouve une voix de robot enregistrée qui vous propose un emploi facilement rémunéré depuis chez vous si vous la recontactez. Elle vous invite alors à lui envoyer un message par Whatsapp afin de recevoir, dans la foulée, toute la démarche à suivre.

C’est alors que l’engrenage de l’escroquerie se met en marche. Dès lors, l’arnaque prend forme sous l’apparence de liens de publications TikTok et Instagram qu’il faut liker sans modération. Pour ces likes, on vous promet alors une rémunération entre 50 et 800 euros par jour selon Actu.

Crédit photo : Capture d'écran Whatsapp / Actu.fr

En réalité, les fraudeurs usurpent des noms de société qui proposent vraiment ces micro-tâches, à l’instar des entreprises d’intelligence artificielle où il faut entraîner les IA à apprendre ces tâches. Sauf que la rémunération est bien plus importante que ce que les réelles entreprises proposent.

Le piège dans lequel tombent les victimes est d’autant plus dangereux car, lors de la première tâche effectuée, les pirates envoient vraiment de l’argent sur le compte en banque de leur cible. Une manœuvre qui amène les victimes à faire confiance aux escrocs dans un premier temps.

Seulement voilà, petit à petit, les hackers demandent alors à leurs victimes de payer pour avoir accès à des tâches qui rémunèrent plus. Ils créent alors, par exemple, de faux forums de discussions avec des personnes qui écrivent qu’elles ont débloqué une tâche à 1000 euros.

Crédit photo : Capture d'écran Whatsapp / Actu.fr

De l’argent volatilisé pour de bon

Malheureusement, à partir du moment où vous avez communiqué vos coordonnées bancaires aux escrocs, il est déjà trop tard. Parce que ces derniers peuvent déjà s’en servir comme bon leur semble, en utilisant votre identité. En outre, aux yeux de la banque, vous aurez le malheur de constater que vous ne pourrez pas récupérer votre argent car elle estimera que vous avez donné votre argent de votre plein gré.

Ainsi, face à ce type d’arnaques qui fleurissent, les experts rappellent deux principes comme l’indique Gérôme Billois, expert en cybersécurité joint par actu.fr. :

« Si l’on nous demande quelque chose d’urgent, par exemple de valider un paiement très vite, au risque de perdre de l’argent, alors ça doit éveiller l’attention, c’est probablement une fraude. Et si c’est de l’argent trop facile, que ça nous paraît être une trop bonne affaire, c’est probablement une fraude aussi. L’argent facile est de l’argent dangereux. »

Crédit photo : iStock

Si les fraudeurs usurpent le nom d’une vraie société, le moyen très simple de vérifier qui se cache derrière tout cela est de taper sur Google le nom de la société puis le mot arnaque. Ainsi, on peut voir si des gens se sont déjà fait arnaquer. Il est également possible de chercher la requête “Like TikTok arnaque” sur Google et voir si des gens témoignent.